الفيتامينات والمعادن ضرورية للحفاظ على صحة جيدة، إنهم يلعبون أدوارًا حاسمة في وظائف الجسم المختلفة، بدءًا من تعزيز جهاز المناعة وحتى دعم صحة العظام، ومع ذلك، تمامًا مثل أي شيء آخر، فإن الإفراط في تناول الأشياء الجيدة قد يكون ضارًا في بعض الأحيان.

وإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الآثار الجانبية المحتملة لتناول كميات زائدة من فيتامين د ومكملات الحديد.

هل يمكن للفيتامينات بجرعات عالية أن تضر الجسم؟

الفيتامينات والمعادن هي مغذيات دقيقة حيوية تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة العامة والرفاهية وعادة ما يتم الحصول على هذه المغذيات الدقيقة من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، ولكن يلجأ العديد من الأشخاص إلى المكملات الغذائية لضمان تلبية احتياجاتهم اليومية.

وفي الواقع، تناولها بكميات زائدة يمكن أن يضر في بعض الأحيان أكثر مما ينفع، كما يمكن أن يؤدي تناول جرعات زائدة من بعض الفيتامينات والمعادن إلى التسمم، مما يسبب مجموعة من الآثار الصحية الضارة، ولذلك، من الضروري فهم المدخول اليومي الموصى به لكل عنصر غذائي وتجنب تجاوز هذه الحدود دون إشراف طبي.

ما هي سمية فيتامين د؟

فيتامين د ضروري لنمو وتطور خلايا العضلات، والأداء السليم لجهاز المناعة، والحفاظ على صحة الهيكل العظمي.

ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى التسمم. تحدث سمية فيتامين د، والمعروفة أيضًا باسم فرط فيتامين د، عندما تكون هناك كميات زائدة من فيتامين د في الجسم.

ويحدث هذا عادةً بسبب الإفراط في تناول المكملات الغذائية بدلًا من اتباع نظام غذائي أو التعرض لأشعة الشمس، النتيجة الرئيسية لتسمم فيتامين د هي تراكم الكالسيوم في الدم، المعروف باسم فرط كالسيوم الدم.