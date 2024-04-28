أعراض سمية فيتامين د والجرعة الموصى بها

نستعرض لكم ضمن النقاط التالية تفاصيل حول أبرز أعراض سمية فيتامين د والتفاصيل الكاملة حول الجرعة الموصى بها

أعراض سمية فيتامين د

تشمل أعراض التسمم بفيتامين د، ما يلي:-

ارتفاع مستويات الدم

الغثيان والقيء

الضعف وكثرة التبول

ألم العظام

مشاكل في الكلى

تكوين حصوات الكالسيوم

اعراض في الحالات الشديدة

وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي إلى الغيبوبة والموت، ولا بد من مراجعة الطبيب المختص لمعرفة التفاصيل حول الجرعة المناسبة.

الجرعة الموصى بـ فيتامين د

وفي حين تختلف التوصيات بشأن مستويات فيتامين د المثالية، غالبًا ما يُقترح أن المستويات التي تتراوح بين 30-60 نانوجرام / مل هي على الأرجح الأمثل لمعظم الناس.

ومع ذلك، فإن تجاوز 100 نانوجرام/مل يمكن أن يكون ضارًا، ومعظم حالات التسمم بفيتامين د تنتج عن جرعات غير مناسبة من المكملات الغذائية وأخطاء في الوصفات الطبية.