نكشف لكم عن آثار جانبية خطيرة بسبب تناول كمية كبيرة من الحديد والجرعة اليومية المطلوبة، ضمن النقاط التالية:-

آثار جانبية خطيرة بسبب تناول كمية كبيرة من الحديد

في الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي الجرعات العالية للغاية من الحديد إلى فشل الأعضاء، والغيبوبة، والتشنجات، والموت.

والأشخاص الذين يعانون من حالة وراثية تسمى داء ترسب الأصبغة الدموية معرضون للخطر بشكل خاص، حيث تمتص أجسامهم وتخزن الكثير من الحديد.

الجرعة اليومية المطلوبة

وتختلف الحدود العليا اليومية لتناول الحديد حسب العمر والجنس؛ وبالنسبة للبالغين، الحد الأعلى بشكل عام هو نحو 45 ملغ يوميًا، ومن الضروري فحص مستويات الحديد لديك بانتظام.

كيف يساعدنا فيتامين د؟

ويلعب فيتامين د العديد من الأدوار الحاسمة في الجسم، مما يجعله ضروريًا للصحة العامة والرفاهية.

أولًا، إنه أمر حيوي للحفاظ على عظام قوية وصحية من خلال تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفور ويعزز فيتامين د امتصاص الكالسيوم في الأمعاء ويساعد في الحفاظ على تركيزات كافية من الكالسيوم والفوسفات في الدم، وهي ضرورية لتمعدن العظام.

ويشارك فيتامين د في تنظيم جهاز المناعة، ودعم وظيفة المناعة وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

كما أنه يلعب دورًا في وظيفة العضلات وقوتها، وتحسين التنسيق العضلي وتقليل خطر السقوط والكسور، خاصة عند كبار السن.