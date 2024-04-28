يلعب فيتامين د العديد من الأدوار الحاسمة في الجسم، مما يجعله ضروريًا للصحة العامة والرفاهية، وهو أمر حيوي للحفاظ على عظام قوية وصحية من خلال تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفور ويعزز فيتامين د امتصاص الكالسيوم في الأمعاء ويساعد في الحفاظ على تركيزات كافية من الكالسيوم والفوسفات في الدم، وهي ضرورية لتمعدن العظام.

ويشارك فيتامين د في تنظيم جهاز المناعة، ودعم وظيفة المناعة وتقليل خطر الإصابة بالعدوى، كما أنه يلعب دورًا في وظيفة العضلات وقوتها، وتحسين التنسيق العضلي وتقليل خطر السقوط والكسور، خاصة عند كبار السن.

هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟

ويعتبر الحديد هو عنصر غذائي أساسي آخر يلعب دورًا حيويًا في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك نقل الأكسجين في الدم.

وفي حين أن الحديد ضروري للصحة الجيدة، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون ضارًا، وتناول جرعات عالية من مكملات الحديد، خاصة على معدة فارغة، يمكن أن يسبب العديد من الآثار الجانبية، بما في ذلك:

- معده مضطربه

- إمساك

- غثيان

- وجع بطن

- القيء

- إسهال

- التهاب بطانة المعدة

- قرحة المعدة