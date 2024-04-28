هل يمكن للشاي الأخضر المحمص أن يحسن أداء الدماغ؟

لقد تم الاحتفال بالشاي الأخضر منذ فترة طويلة لفوائده الصحية، ولكن هل يمكن أن يكون الشاي الأخضر المحمص هو المفتاح لتعزيز قوة الدماغ؟

سلطت دراسة حديثة نشرت في مجلة Scientific Reports الضوء على الفوائد المعرفية المحتملة لهذا المشروب اللذيذ.

وإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول البحث ومعرفة ما إذا كان الشاي الأخضر المحمص يمكن أن يكون سلاحك السري الجديد لتحسين أداء الدماغ.

ماذا تقول الدراسة؟

أجرى الباحثون دراسة لمعرفة تأثير الشاي الأخضر واستهلاك الشاي الأخضر المحمص على الأداء العقلي.

وشملت الدراسة 20 رجلًا بالغًا يتمتعون بصحة جيدة، تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، وطُلب منهم إكمال مهمة حسابية ذهنية مدتها 5 دقائق.

وتم تقسيم المشاركين إلى جلستين، أجريت كل منهما في أيام منفصلة وفي إحدى الجلسات، تناولوا الماء الساخن قبل المهمة، بينما في الجلسة الأخرى، شربوا إما الشاي الأخضر أو ​​الشاي الأخضر المحمص.

وتكررت هذه العملية في اليوم الثاني، مع تبديل نوع الشاي المستهلك لضمان تجربة كل مشارك لكلا النوعين.

وكشفت الدراسة عن بعض النتائج المثيرة للاهتمام

تحسين أداء المهام: أظهر المشاركون أداء أفضل بكثير في المهام بعد تناول الشاي الأخضر والشاي الأخضر المحمص مقارنة بشرب الماء العادي.

وعلى وجه التحديد، أدى استهلاك الشاي الأخضر المحمص إلى معدلات استجابة أعلى واستجابات صحيحة أثناء مهمة الحساب الذهني.

انخفاض التعب: في حين أن مستويات التعب زادت بعد المهمة في جميع الظروف التجريبية، إلا أن المشاركين شعروا بتعب أقل بعد تناول الشاي الأخضر المحمص، خاصة خلال النصف الثاني من الجلسة.

الاستجابات الفسيولوجية: أدى شرب الشاي الأخضر أو ​​الشاي الأخضر المحمص أثناء المهام إلى انخفاض كبير في حجم الدم في الأنسجة، وتدفق الدم في الأنسجة، واستجابات التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء القريبة مقارنة باستهلاك الماء الساخن.

وتشير هذه الاستجابات الفسيولوجية إلى أن كلا النوعين من الشاي قد يساعدان في تخفيف استجابات التوتر أثناء المهام العقلية.

ما هي الفوائد المعرفية للشاي الأخضر المحمص؟

تشير نتائج الدراسة إلى أنه حتى الوجبات اليومية الصغيرة من الشاي الأخضر أو ​​الشاي الأخضر المحمص يمكن أن تحسن بشكل كبير أداء المهام والصحة العقلية.

ولعبت المركبات العطرية الموجودة في الشاي الأخضر، والمعروفة بتأثيراتها على الاسترخاء، دورًا هامًا في هذه النتائج الإيجابية.

وقد يحمل الشاي الأخضر المحمص، بنكهته المدخنة الفريدة ولونه البني الداكن، المفتاح لتحسين وظائف المخ والصحة العقلية.