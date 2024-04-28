كيفية تجنب البوتوكس المزيف المنتشر في الولايات المتحدة.. والأعراض التي تستدعي الفحص

أثارت التقارير الأخيرة الصادرة عن سلطات الصحة العامة ناقوس الخطر بشأن تداول الإصدارات المزيفة من البوتوكس في العديد من الولايات الأمريكية.

وقد تسببت هذه الحقن المزيفة بالفعل في إلحاق الضرر بالمرضى، مما أدى إلى دخولهم المستشفى وردود أفعال حادة.

وتقوم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وإدارة الغذاء والدواء (FDA) حاليًا بالتحقيق في هذه الحالات وتحث الجمهور على البقاء يقظين.

ظهور البوتوكس المزيف

وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، أبلغ تسعة عشر شخصا في تسع ولايات عن ردود فعل ضارة لحقن توكسين البوتولينوم.

ووشملت ردود الفعل هذه عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، وصعوبة البلع، والضعف، وضيق التنفس.

وتلقى جميع المرضى المتأثرين حقنًا لأغراض تجميلية من أفراد غير مدربين أو من أماكن غير تابعة للرعاية الصحية مثل المنازل والمنتجعات الصحية.

ما هي الأعراض والمخاطر التي تنطوي عليها؟

تحاكي الأعراض التي يعاني منها المصابون أعراض التسمم الغذائي، وهو مرض نادر ومميت يهاجم الجهاز العصبي للجسم.

وتشمل الأعراض عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، وصعوبة البلع، وجفاف الفم، والإمساك، وسلس البول، وضيق التنفس، والضعف، وصعوبة رفع الرأس بعد الحقن.

كان لا بد من علاج أربعة أشخاص في الولايات المتحدة من التسمم الغذائي بسبب المخاوف من انتشار السم خارج موقع الحقن.

تحديد الهوية والتحقيق

تقوم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ومركز السيطرة على الأمراض (CDC) والعديد من إدارات الصحة الحكومية والمحلية حاليًا بالتحقيق في مصدر منتجات البوتوكس المزيفة هذه.

وتشتبه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أن البوتوكس المزيف تم شراؤه من مصادر غير مرخصة، وتحذر من أن هذه المنتجات قد تكون ذات علامة تجارية خاطئة ومغشوشة وملوثة ومخزنة ونقلها بشكل غير صحيح، مما يجعلها غير فعالة وغير آمنة.

كيفية تجنب البوتوكس المزيف

لتجنب الوقوع ضحية للبوتوكس المزيف، من الضروري اتخاذ الإجراءات الاحترازية:

اختر متخصصًا موثوقًا به: احصل دائمًا على حقن البوتوكس من مقدم رعاية صحية مرخص وذو سمعة طيبة.

التحقق من المصدر: تتبع مصدر البوتوكس. تأكد من شرائه من مصدر موثوق ومرخص.

انتبه للعلامات التحذيرية: كن على دراية بالعلامات التي قد تشير إلى وجود خطأ ما إذا كانت العبوة الكرتونية الخارجية والقنينة تحتويان على رقم الدفعة C3709C3، أو تعرضان العنصر النشط باسم "توكسين البوتولينوم من النوع A"، أو تشيران إلى جرعات مكونة من 150 وحدة، أو تحتويان على لغة غير إنجليزية على الكرتون الخارجي، فقد تكون مزيفة.

لا يوجد حاليًا ما يشير إلى أن هذه الحوادث مرتبطة بالعلامة التجارية المصنعة للبوتوكس ومع ذلك، من الضروري أن تظل يقظًا وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتك عند التفكير في الإجراءات التجميلية التي تتضمن حقن البوتوكس.