يرتبط الشعر الرمادي بالشيخوخة، ولكن ماذا لو بدأ بالظهور قبل الأوان؟ في حين أن البعض قد يفخر بمظهره المثير للاهتمام، فقد يتساءل البعض الآخر عما إذا كانت هذه علامة على شيء أكثر إثارة للقلق وإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول أسرار الشعر الرمادي المبكر وما يمكن أن يكشفه عن صحتك.

ما هي أسباب ظهور الشعر الرمادي المبكر؟

يحدث الشعر الرمادي عندما تصبح الخلايا المسؤولة عن إنتاج الميلانين، الصبغة التي تعطي الشعر لونه، أقل نشاطا.

وفي حين أن الشيخوخة هي عامل طبيعي، إلا أن الشيب المبكر يمكن أن يتأثر بعوامل بيئية ووراثية مختلفة.

كما يعد التعرض المفرط لأشعة الشمس ونقص الفيتامينات والتدخين والإجهاد من بعض المسببات الشائعة.

وتشير الأبحاث المنشورة في المجلة الدولية لعلم الشعر أيضًا إلى وجود استعداد وراثي قوي للشيب المبكر، في حين أنه قد يعكس الاستعداد الوراثي أو خيارات نمط الحياة، فإنه لا يشير بالضرورة إلى سوء الحالة الصحية.

استراتيجيات لمنع الشيب المبكر

على الرغم من أنه لا يمكنك إيقاف تحول شعرك إلى اللون الرمادي تمامًا، إلا أن اتباع عادات نمط حياة صحية يمكن أن يبطئ العملية.

ومن الضروري اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية، وخاصة فيتامين ب 12 وحمض الفوليك.

ويمكن أن يساعد تجنب التدخين وتقليل التعرض للملوثات البيئية في الحفاظ على اللون الطبيعي لشعرك وصحته العامة، وللقيام بذلك، يمكنك ارتداء قبعة أو لف الوشاح كطبقة واقية.

علامات تشير إلى ضعف جهازك المناعي وطرق تحسينه

تعتمد قدرة شعرك على استعادة لونه الأصلي على السبب الكامن وراء الشيب، في حين أن العوامل الوراثية قد لا رجعة فيها، فإن معالجة نقص التغذية أو علاج الحالات الطبية مثل اضطرابات الغدة الدرقية يمكن أن تؤدي إلى استعادة اللون

والإجهاد، وهو عامل مهم آخر، قد يوفر فرصة للانعكاس إذا تمت إدارته بشكل فعال من خلال تقنيات الاسترخاء.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من الشيب المبكر ويسبب لك القلق، فمن المستحسن استشارة الطبيب في حين أن الشيب غالبا ما يكون جزءا طبيعيا من الشيخوخة، فإنه يمكن أن يشير في بعض الأحيان إلى مشاكل صحية أساسية مثل نقص الفيتامينات أو اضطرابات الغدة الدرقية يمكن لطبيبك إجراء الاختبارات اللازمة لتحديد أي حالات طبية محتملة وتقديم إرشادات شخصية.