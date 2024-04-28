6 تغييرات في نمط الحياة لعكس مرض الكبد الدهني

مرض الكبد الدهني هو أحد تلك الأمراض التي تهاجم صحتك بصمت وما يجعله أكثر ضررًا هو أنه يتسلل إلى نظامك دون التسبب في أي أعراض ملحوظة.

ويؤثر الكبد الدهني على الشخص عندما يكون هناك تراكم زائد للدهون في الكبد وقد تؤدي كمية الدهون الزائدة في الكبد إلى تورم الكبد وإلحاق الضرر به بشكل دائم وهذا قد يؤدي أيضا إلى إصابة الكبد.

إذا لم يتم علاج الكبد الدهني، فقد يؤدي إلى تندب الكبد الدائم (تليف الكبد) وعادة ما يحدث الكبد الدهني بسبب الإفراط في تناول الكحول، والمكملات الرياضية، وحقن الستيرويد اللاهوائي، والسمنة، ومرض السكري من النوع الثاني.

وهناك العديد من العوامل الأخرى التي قد تساهم في الكبد الدهني ومع ذلك، يمكن معالجة الكبد الدهني قبل أن يتفاقم.

ويمكن لبعض التعديلات الغذائية ونمط الحياة، بالإضافة إلى العلاج الطبي، أن تساعد في عكس الكبد الدهني.

ممارسة النشاط البدني بانتظام

التمرين المتكرر ضروري لإدارة مرض الكبد الدهني ينبغي للمرء أن يسعى جاهدًا لممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة، لمدة لا تقل عن 30 إلى 45 دقيقة خمسة أيام في الأسبوع.

​إدارة نسبة السكر في الدم​

وفقًا للدكتور راجنيش مونجا، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد، باراس هيلث، جوروجرام: يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني تناول كميات أقل من الأطعمة والمشروبات السكرية وبدلًا من ذلك اختر الكربوهيدرات المعقدة مثل تلك الموجودة في الحبوب الكاملة وفواكه وخضراوات.

تقليل استهلاك الكحول الخاص بك

قلل من تناول الكحول لأنه يمكن أن يلحق الضرر بالكبد ويؤدي إلى تفاقم مرض الكبد الدهني إن تجنب الكحول تمامًا هو أفضل مسار للعمل إذا كنت تعاني من مرض الكبد الدهني إذا كان كبدك يتمتع بصحة جيدة، فقد يكون تناول الكحول بين الحين والآخر في المناسبات الاجتماعية أمرًا مسموحًا به.

اجعل طبقك أخضر​

تناول المزيد من الخضار الورقية الخضراء بدلا من الأطعمة المقلية والدسمة وقد يؤدي استهلاك الكثير من هذه الأطعمة إلى زيادة تناول السعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى السمنة.

وتناول الأسماك والمكسرات والبذور والزيوت النباتية وزيوت فول الصويا وغيرها من الأطعمة الغنية بالدهون يساعد على خفض نسبة الدهون في الكبد وعلاج الكبد الدهني.

​تخلص من الوزن الزائد​

هل تعلم أنه يمكن تقليل دهون الكبد حتى عن طريق انخفاض طفيف في الوزن؟ وفقا لبحث في مجلة أمراض الجهاز الهضمي، فإن تقليل وزن الجسم بنسبة 10٪ يمكن أن يساعد في تقليل الالتهابات ودهون الكبد وقد أظهرت العديد من الدراسات الأخرى الآثار المفيدة لإدارة الوزن على الكبد الدهني.