السلامة في الصيف.. نصائح لحماية الرضع والأطفال أثناء الحر

يجلب فصل الصيف معه مشاكل خاصة، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال حديثي الولادة والأطفال الصغار من التأثيرات الضارة للحرارة الشديدة هناك خطر كبير للإصابة بحروق الشمس والجفاف وضربة الشمس.

فيما يلي بعض النصائح المفيدة لحماية الرضع والأطفال الصغار خلال أشهر الصيف الحارة

حافظ على رطوبتك

شرب الكثير من الماء، وخاصة في فصل الصيف وتأكد من حصول الأطفال على كمية كافية من الماء عن طريق إعطائهم تركيبة عادية أو حليب الثدي.

وحتى لو لم يبدو أن الأطفال الأكبر سنًا يشعرون بالعطش، فامنحهم الكثير من الماء للشرب طوال اليوم وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والسكر، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الجفاف.

ارتداء الملابس المناسبة

يجب على الرضع والأطفال الصغار ارتداء ملابس خفيفة الوزن مصنوعة من مواد قابلة للتنفس مثل القطن واختاري الألوان الفاتحة التي تعكس ضوء الشمس بدلًا من امتصاصه ويمكن للقبعات واسعة الحواف أن توفر حماية إضافية لعيونهم وبشرتهم الحساسة.

ابحث عن الظل

إذا كنت بالخارج، فحاول البحث عن الظل، خاصة خلال الأوقات الأكثر حرارة في اليوم، والتي عادة ما تكون بين الساعة 10:00 صباحًا و4:00 مساءً واستخدم أشرعة الظل، ومظلات المظلات حتى يتمكن الأطفال من اللعب في الظل وتذكري أن الأطفال حديثي الولادة لا ينبغي أن يتعرضوا لأشعة الشمس المباشرة حتى يبلغوا ستة أشهر من العمر.

استخدمي واقي الشمس

استخدمي واقي الشمس الخاص بالأطفال مع عامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30 لحماية بشرة طفلك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

واختر واقيًا من الشمس واسع النطاق يوفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية فئة A وB وضعي واقي الشمس بحرية على جميع البشرة المكشوفة، بما في ذلك اليدين والرقبة والأذنين والوجه وأعد تطبيقه كل بضع ساعات أو أكثر إذا كنت تتعرق أو تسبح.

حافظ على برودتك في الداخل

وينصح بالبقاء في الداخل في غرفة باردة ومكيفة، خاصة في الأيام الحارة ولا تترك الأطفال أو الرضع أبدًا بمفردهم في سيارة أو مركبة متوقفة وحتى مع فتح النوافذ، يمكن أن ترتفع درجة الحرارة في السيارة المتوقفة بسرعة وتصل إلى مستويات مميتة في غضون دقائق وضربة الشمس هي حالة طارئة قد تهدد الحياة ويمكن أن تحدث بسرعة كبيرة في مثل هذه الظروف.

انتبه لعلامات المرض الحراري

الشعور بالشحوب بسبب الحرارة، بما في ذلك التعرق الزائد أو احمرار الجلد، والتعب، والدوخة، والغثيان، وسرعة ضربات القلب، والارتباك وإذا كنت تشك في إصابة طفلك بمرض الحرارة، فانقله إلى بيئة أكثر برودة، وقدم له السوائل، واطلب الرعاية الطبية الفورية إذا تفاقمت الأعراض أو استمرت.

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تذكر أن حماية الرضع والأطفال الصغار من درجات الحرارة الحارقة في الصيف أمر بالغ الأهمية لصحتهم ورفاهيتهم باتباع هذه النصائح يمكننا ضمان سلامتهم أثناء الاستمتاع بأشعة الشمس، والحصول على ما يكفي من فيتامين د أمر بالغ الأهمية للرضع والأطفال لأنه يساعد في تطوير عظام وأسنان قوية، ويدعم وظيفة المناعة، ويعزز النمو العام. يعد التعرض لأشعة الشمس إحدى الطرق الأساسية التي تنتج بها أجسامنا فيتامين د بشكل طبيعي.