نصائح للتعافي من مرض الملاريا.. لا تفوتك

يختلف طول الوقت الذي يستغرقه التعافي من الملاريا من شخص لآخر ويتأثر بأشياء مثل الصحة العامة وشدة العدوى بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بالملاريا، يتم تقديم نصائح التعافي العامة التالية:

نصائح للتعافي من مرض الملاريا

1. أكمل دورة العلاج الموصوفة: حتى لو بدأت تشعر بالتحسن قبل الانتهاء من الدورة، تأكد من إنهاء الدواء المضاد للملاريا. وهذا يزيد من احتمالية إزالة الطفيل بالكامل من جسمك.

2. الراحة: امنح جسدك وقتًا للاسترخاء والشفاء. نظرًا لتأثير الملاريا على جسمك، احصل على قدر كبير من الراحة وامتنع عن الأنشطة التي تتطلب جهدًا بدنيًا حتى تشعر بالتحسن التام.

3. تناول الكثير من السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم والمساعدة في إزالة السموم، مثل الماء والعصائر ومحاليل الإلكتروليت.

4. تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية: للمساعدة في شفاء الجسم وتقوية جهاز المناعة لديك، ركز على تناول نظام غذائي متوازن مليء بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

وخاصة إذا كنت تقيم في مناطق موبوءة بالملاريا أو تزورها، اتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب لدغات البعوض في المستقبل، مثل استخدام طارد الحشرات، والنوم تحت الناموسيات، وارتداء الملابس الواقية، ومن المهم الاستماع إلى تعليمات واقتراحات طبيبك فيما يتعلق بالدواء والراحة ومواعيد المتابعة.