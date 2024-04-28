أعراض الملاريا وما يجب فعله للحماية × 7 خطوات

الملاريا، وهو مرض يهدد الحياة وينتقل عن طريق لدغة البعوض المصاب، يشكل تحديا صحيا عالميا كبيرا، وخاصة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.

أعراض الملاريا

وتسببه طفيليات من جنس Plasmodium، وتصيب خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى أعراض مثل الحمى والقشعريرة والأمراض الشبيهة بالأنفلونزا.

ودون التشخيص والعلاج الفوريين، يمكن أن تتطور الملاريا بسرعة، مما يسبب مضاعفات خطيرة والوفاة، وخاصة بين الفئات السكانية الضعيفة مثل الأطفال والنساء الحوامل.

وهناك حاجة إلى مزيج من التدابير الوقائية الفردية والمبادرات على مستوى المجتمع لوقف انتشار الملاريا، كما يقول الدكتور موهان كومار سينغ، كبير المستشارين - الطب الباطني، مستشفى مارينجو آسيا، غوروجرام إنه يجب اتباع ما يلي:-

1. إنشاء حاجز مادي ضد لدغات البعوض، يمكن للأكمام الطويلة والسراويل الطويلة والجوارب أن تقلل من خطر انتقال الملاريا نظرًا لأن البعوض يكون أكثر نشاطًا عند الفجر والغسق، فمن المستحسن بشكل خاص ارتداء هذه الملابس الواقية خلال هذه الساعات بالإضافة إلى ذلك، بما أن البعوض ينجذب إلى الألوان الداكنة، فكر في ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة.

2. من الطرق الفعالة للغاية لمنع انتقال الملاريا أثناء النوم، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض، استخدام ناموسية مغطاة بالمبيدات الحشرية. ومن خلال إقامة حاجز مادي بين الناس والبعوض، تقلل هذه الناموسيات من احتمالية الهجمات الليلية ولكي تكون الناموسيات ناجحة قدر الإمكان في الوقاية من لدغات البعوض والعدوى بالملاريا، يجب أن يتم وضعها بشكل صحيح وأن تكون خالية من التمزق يتطلب الحفاظ على فعالية الناموسيات بمرور الوقت أيضًا إجراء صيانة واستبدال بشكل منتظم.

3. تخلص من أماكن تكاثر البعوض: لمنع البعوض من التكاثر، قم بإفراغ أي مياه راكدة في الحاويات المحيطة بمنزلك ويشمل ذلك الدلاء والإطارات القديمة وأواني الزهور وأي حاوية أخرى لجمع المياه.

4. استخدم الرش الموضعي الداخلي (IRS): إذا كنت تقيم في منطقة يكون فيها انتقال الملاريا قويًا، فقد تفكر في استخدام الرش الموضعي الداخلي (IRS)، وهو رش المبيدات الحشرية لقتل البعوض على جدران وأسقف المساكن.

5. اطلب العلاج في أسرع وقت ممكن: احصل على المساعدة فورًا إذا شعرت بأي من أعراض الملاريا، والتي تشمل الحمى والصداع والقشعريرة والقيء لا يمكن للمرض أن ينتشر إذا تم التشخيص والعلاج المبكر.

6. البقاء في مساكن مكيفة أو مغطاة جيدًا: يمكن للبعوض دخول الغرف بسهولة من خلال النوافذ والأبواب غير المغلقة، لذا ابتعد عن المساكن التي لا تحتوي على حواجز كافية أو مكيفات هواء.

7. تحدث مع مقدم الرعاية الصحية حول أفضل خيارات الأدوية المضادة للملاريا قبل زيارة منطقة تتوطن فيها الملاريا من أجل الوقاية من المرض انتبه جيدًا للجرعة المقدمة، وتأكد من تناول الوصفة الطبية كما هو موصوف حتى بعد عودتك إلى المنزل.