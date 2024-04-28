تناول مشروب بارد واحد فقط يوميًا قد يفعل ذلك للكبد!

إن تناول مشروب بارد سكري واحد فقط يوميًا يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة.

وهذه المشروبات السكرية، المتوفرة بسهولة في السوق، محملة بمستويات عالية من السكر، تتراوح غالبًا من 50 إلى 80 جرامًا لكل وجبة.

ولوضع هذا في الاعتبار، قد تحتوي الحصة الواحدة على ما يقرب من 10 إلى 15 ملعقة صغيرة من السكر، مما يشكل مخاطر صحية خطيرة.

وإن استجابة الجسم لمثل هذا التدفق المفاجئ للسكر من خلال المشروبات الباردة أمر مثير للقلق غير قادر على استقلابه بسرعة، يبدأ الجسم آليتين.

أولًا، فهو يحفز إنتاج الأنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم.

ثانيًا، تتحول الكربوهيدرات الزائدة الناتجة عن تحلل السكر بسرعة إلى دهون في الكبد، مما يؤدي إلى تراكم رواسب الدهون.

ولا تساهم هذه الظاهرة في الإرهاق فحسب، بل تمهد الطريق أيضًا لأمراض الكبد المختلفة.

ووفقًا للدكتور أكاش شوكلا، مدير قسم أمراض الكبد، مستشفى مؤسسة سير إتش إن ريلاينس، مومباي، يشكل كل من الجلوكوز، الموجود عادة في السكر، والفركتوز، السائد في عوامل التحلية مثل شراب الذرة والفواكه، تهديدًا لصحة الكبد عند استهلاكهما بشكل مفرط.

ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي تراكم الدهون في الكبد إلى خلل التمثيل الغذائي المرتبط بأمراض الكبد.

ولا تظهر هذه الحالة على شكل مرض الكبد الدهني فحسب، بل تزيد أيضًا من احتمالية الإصابة بالمضاعفات المرتبطة به مثل مقاومة الأنسولين، والسكري، وانقطاع التنفس أثناء النوم، وفرط شحميات الدم.

ويبرز مرض الكبد الدهني، الذي يُعرف الآن على أنه خلل أيضي مرتبط بأمراض الكبد، باعتباره اضطراب الكبد الأكثر شيوعًا والمرتبط بالاستهلاك المفرط للسكر.

ومن المثير للقلق أن هذه الحالة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أمراض الكبد الموجودة مسبقًا مثل التهاب الكبد B أو التهاب الكبد C أو أمراض الكبد المرتبطة بالكحول، مما يزيد من تعقيد التشخيص.

ويشكل الاستهلاك المعتاد للمشروبات الباردة والمشروبات السكرية تهديدًا خطيرًا لصحة الكبد، مما يمهد الطريق لأمراض الكبد المزمنة والمضاعفات المرتبطة بها.

ومن الضروري التعرف على الآثار الضارة للإفراط في تناول السكر واعتماد عادات غذائية صحية لحماية وظائف الكبد والصحة العامة.