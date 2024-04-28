ماذا يجب أن تفعل إذا تعرض أحد من حولك لصدمة كهربائية؟

غالبًا ما نميل إلى الانغماس في عملنا وحياتنا اليومية، وبقدر ما نحاول، يصبح من الصعب أحيانًا مراقبة المخاطر الكامنة حولنا بشكل مستمر.

وخلال هذه الأوقات يمكن أن يحدث أي حادث، قد نتعرض للأذى، أو نتعرض للصعق بالكهرباء وعندما يتعرض الشخص للصعق الكهربائي، قد تبدو الإصابات الجسدية طفيفة ولكن يمكن أن تتأثر أعضاء متعددة.

وإليك كيفية تأثر الأعضاء الداخلية: عندما يتعرض الإنسان لصدمة كهربائية، ينتقل التيار من دائرة إلى أخرى، حيث يحتاج إلى نقطة دخول وخروج.

ولذلك، إذا تم إمساك سلك حي بكلتا اليدين، فإن التيار سيؤثر على الرئتين والقلب وما إلى ذلك وإذا لامس رأس الشخص، فسيكون مخرج التيار هو القدم وجميع الأعضاء في المسار مثل المعدة والمثانة، وسوف تتأثر الرئة والقلب وما إلى ذلك.

ومن ثم، لا ينبغي تحديد حالة المريض بناءً على نسبة الحروق الظاهرة التي يعاني منها بعد التعرض لصدمة كهربائية، إذ يمكن أن تكون الجروح سطحية ولا يمكن تقدير تأثير التيار على الأعضاء الداخلية.

لماذا يصاب الشباب بهذه الحالة القلبية الشائعة؟

وفقًا للدكتور سمير ساداوارت، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، مستشفى فورتيس مولوند، تبين إنه إجراء فوري يجب اتخاذه بعد التعرض لصدمة كهربائية، وعندما ترى شخصًا ما على اتصال بتيار كهربائي، قم على الفور بإيقاف تشغيل زر الطاقة وإيقاف تشغيله.

واقطع الاتصال باستخدام مكنسة أو عصا خشبية، ثم تحقق مما إذا كان الشخص قد توقف عن التنفس وإذا توقف قلبه عن النبض، وإذا كان الأمر كذلك، فابدأ على الفور في الإنعاش القلبي الرئوي.

وتحقق من وجود أعراض أخرى مثل القيء ونمط التنفس وما إلى ذلك حتى لو لم تكن هناك علامات مرئية، تأكد من نقل الشخص إلى الطبيب للتقييم واستبعاد أي إصابات داخلية؛ كما أن الإسعافات الأولية إلزامية، لذلك إذا كان هناك أي علامات حروق، قم بوضع الجرح تحت الماء على الفور.

ومع ذلك فإن الوقاية خير من العلاج. لذلك يجب التأكد من عدم وجود أسلاك بها قطع أو فتحات؛ قم بتركيب أدوات التعثر الكهربائية بحيث تساعد في إيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا في حالة وجود مشكلة حالية؛ وتأكد من عدم قيام الأطفال بلمس أي سلك مغمور في الماء؛ تثقيفهم حول التيار الكهربائي، بحيث لا يلمسوا أو يقتربوا من أي أنظمة أسلاك كهربائية عندما يخرجون في الهواء الطلق.