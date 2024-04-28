خلل التنسج الوركي.. الأسباب والعلامات والعلاج

يظهر خلل التنسج الوركي عندما تفشل عظام مفصل الورك في المحاذاة بشكل صحيح وعلى الرغم من أنه يؤثر بشكل رئيسي على الرضع والأطفال الصغار، إلا أنه يمكن رؤيته عند البالغين أيضًا.

ويعمل مفصل الورك كنقطة تجمع بين عظم الفخذ (عظم الفخذ) وعظم الورك (الحوض) إذا كان الشخص يعاني من خلل التنسج الوركي، فإن كرة عظم الفخذ المستديرة (رأس الفخذ) لا تتطابق بشكل صحيح مع التجويف المنحني في الحوض الذي يجب أن يتناسب معه.

ويمكن أن يؤدي هذا الاختلال في المحاذاة إلى تلف الغضاريف بشكل أكبر ويمكن للمرء أن يشهد علامات وأعراض مثيرة للقلق مثل الألم والتيبس، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بخلع الورك.

العلامات التحذيرية:

يمكن أن تكون ألمًا في منطقة الورك (خاصة في الفخذ)، ورخاوة في الورك، وعرجًا ملحوظًا أثناء المشي أو الحركة، ووجود أرجل ذات أطوال غير متساوية.

الرضع الذين تم تشخيص إصابتهم بخلل التنسج الوركي والذين لم يبدأوا المشي بعد قد تظهر عليهم أعراض أخرى، مثل تحول ساق واحدة إلى الخارج أكثر من الأخرى، وانخفاض الحركة في ساق واحدة مقارنة بالأخرى، والجلد غير المستوي أو المتجعد حول الفخذين والأرداف.

الأسباب:

يحدث خلل التنسج الوركي عندما لا يصطف عظم الفخذ بشكل صحيح مع التجويف الموجود في الحوض يمكن أن ينجم هذا الاختلال عن مقبس الورك الضحل أو رأس عظم الفخذ غير المنتظم. يمكن أن يكون وراثيًا، موجودًا بالولادة.

مضاعفات خلل التنسج الوركي:

يمكن أن يؤدي التكوين غير الطبيعي لمفصل الورك إلى تآكل الغضروف بشكل مفرط، مما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بهشاشة العظام يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار إلى الضغط الزائد على العظام، مما يجعل الشخص عرضة للكسور والأشخاص الذين يعانون من خلل التنسج الوركي غير المعالج أو غير المشخص قد يعانون أيضًا من اختلال توازن العضلات وضعف حول المفصل المصاب مما يسبب مشية غير متساوية، وانخفاض نطاق الحركة، والألم المزمن.

التشخيص والعلاج:

تساعد الموجات فوق الصوتية أو الأشعة السينية للورك أو حتى الأشعة المقطعية في تشخيص هذه الحالة، ويُنصح الأطفال الذين يعانون من هذه الحالة بارتداء دعامة أو حزام لضمان محاذاة الورك بشكل صحيح.

والعلاج الطبيعي بما في ذلك تمارين التمدد والتمارين سيقوي العضلات المحيطة بمفصل الورك ويحسن مرونتك؛ ومع ذلك، ستكون الجراحة هي الخيار النهائي، وتشمل الخيارات الشائعة قطع عظم الورك وتنظير مفصل الورك.

وسوف يسمح قطع العظم بإعادة تشكيل عظام المريض، فضلا عن تنظير مفصل الورك هو تقنية طفيفة التوغل لاستعادة الضرر داخل مفصل الورك والسماح بحرية الحركة.

وسيتعين على الأشخاص الذين يعانون من خلل التنسج الوركي الشديد اختيار استبدال مفصل الورك (رأب المفاصل) وفقًا لاقتراح الطبيب.