حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
ومتوقع اليوم نشاط رياح على بعض المناطق  ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24.

حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية اخبار هيئة الارصاد الجوية
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