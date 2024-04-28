كيفية سداد فاتورة الكهرباء شهر أبريل 2024 إلكترونيا

تم الإعلان عن إتاحة خدمة دفع فاتورة الكهرباء الشهرية والإستعلام عن الإستهلاك الشهري عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء المصرية، يمكن للمواطنين الإستفادة من تلك الخدمات من خلال استخدام الهاتف المحمول بسهولة، وذلك لتسديد فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت وهو إحدى الطرق الحديثة التي تم الإستفادة منها نتيجة للتحول الرقمي، والتي بدأت في العديد من المناطق خلال الأعوام القليلة الماضية، وظهر التوسع بها خلال العام الجاري 2024.

كيفية سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا



هذا ويمكن للمواطنين سداد فاتورة الكهرباء إليكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع وزارة الكهرباء المصرية من خلال الرابط المتاح.

2. اختر خدمة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء من القائمة المعروضة.

3. حدد المحافظة التي تقيم فيها وقم بإدخال اسم العداد ورقمه.

4. اضغط على كلمة “استعلام”، وسيتم عرض قيمة استهلاك الكهرباء.

5. اختر طريقة الدفع المناسبة من الخيارات المتاحة.



طرق سداد فاتورة الكهرباء عن طريق الإنترنت



يمكن استخدام عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت، وتشمل:

1. ماكينات البنك الزراعي.

2. ماكينة مصاريف.

3. تطبيق بي.

4. مكتب ضامن.

5. ماكينة أمان.

6. كذلك سداد.

7. مكتب ممكن.