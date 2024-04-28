مواصفات وسعر سيارة إم جي ZS موديل 2024 ومميزاتها من الشركة الكبيرة

مواصفات وسعر سيارة إم جي ZS موديل 2024 ومميزاتها من الشركة الكبيرة

سيارات
بوابة الفجر

يبحث محبي وعاشقي السيارات عن مواصفات وسعر سيارة إم جي ZS موديل 2024 حيث تعتبر سيارة ام جي من أحداث أنواع السيارات خلال العام الحالي وتتميز بالعديد من المواصفات المميزة كما أن سعرها مناسب للكثير من الشباب وذلك مقارنة بأسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة الماضية، وتم تحديث موديل سيارة إم جي موديل 2024 وإضافة العديد من المميزات في الوقود وقوة المحرك، وخلال السطور التالية نكشف العديد من مواصفات سيارة إم جي الجديدة موديل 2024.

مواصفات وسعر سيارة إم جي ZS موديل 2024


تعتبر سيارة إم جي من السيارات التي تتميز بمظهر الدفع الرباعي، ويفضلها الكثير من محبي السيارات الحديثة، وتبلغ سرعة السيارة 185 كيلومتر في الساعة، وتعتبر السيارة من النوع الاتوماتيك، وتتميز السيارة بوجود مرايا الباب الالكترونية، كما تتميز بوجود الفرامل المانعة للانزلاق، كما يوجد قفل أمامي وقفل مركزي وقفل مقتبس، وتعتبر سيارة إم جي موديل 2024 من أكثر السيارات شراء خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بأنواع السيارات الاخرى، وذلك في مصر ودول الوطن العربي.


سعر سيارة إم جي ZS موديل 2024


بعد التعرف على العديد من مزايا سيارة إم جي ZS موديل 2024 يريد الكثير من محبي سيارات إم جي ومتابعي أسعار السيارات معرفة سعر سيارة إم جي ZS موديل 2024 حيث يبلغ سعر السيارة ما يقارب من مليون ومائة وخمسين ألف جنيهًا مصريًا، كما تواجه أسعار السيارات في مصر خلال الفترة الماضية ارتفاع كبير بسبب ارتفاع سعر الدولار.

سياره سيارة ام جي ام جي مواصفات وسعر سيارة إم جي ZS موديل 2024 ومميزاتها من الشركة الكبيرة
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