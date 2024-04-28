الفطير المشلتت بأسهل طريقة منزلية والنتيجة رائعة

الفطير المشلتت في المنزل يعتبر الفطير المشلتت من الحلويات الشهية، التي تتميز بقوامها المورق والطري، ويعتبر من الأطباق الشعبية، التي تحظى بشعبية كبيرة في الصعيد المصري وبعض مناطق الوطن العربي الآخرى، يتميز هذا النوع من الفطائر بطعمه الخاص ورائحته المميزة، التي تفوح بالنكهة الشهية للسمن البلدي إعداد الفطير المشلتت في المنزل بالوصفة الأصلية، يعد متعة غنية بالنكهات التقليدية، فمع طريقة عمل الفطير كايرو لايت، تضمنين لأسرتك وضيوفك تجربة لذيذة ومميزة، تابعي الخطوات البسيطة للحصول على الفطائر الشهية.

طريقة عمل الفطير المشلتت الأصلي



قبل أن ننتقل إلى طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل، دعونا نتعرف على أصل هذه الوصفة التقليدية، إن الفطير المشلتت يعود أصله إلى القدماء المصريين، حيث كانوا يقدمونه في المعابد ويضعونه في المقابر، تحت اسم “الفطير الملتوت”، كانوا يعتقدون أنه يساعد في البعث والخلود، وبالتالي، يحيون المتوفين بتناوله. الآن، دعونا نلقي نظرة على مكونات وخطوات تحضير الفطير المشلتت في المنزل:



مكونات وصفة الفطير المشلتت



– 5 أكواب من الدقيق

– 2 ونصف كوب ماء

– ملعقة سكر

– كوب زبدة

– كوب زيت

يمكن إضافة قشطة حسب الرغبة.



خطوات تحضير الفطير المشلتت



إليك خطوات تحضير الفطير المشلتت بشكل مفصل، حيث تتضمن نحو عدة خطوات للحصول على فطيرة مخبوزة بشكل رائع:

قم بعجن الدقيق مع الملح والسكر بشكل جيد.

ثم أضف الماء تدريجيا أثناء العجن لمدة 10 دقائق حتى تصبح العجينة ناعمة.

قم بتقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ودهنها بالزيت ثم ضعها في طبق مدهون بالزيت.

اترك العجينة مغطاة لمدة نصف ساعة، ثم فردها على منضدة مرشوشة بالدقيق من الداخل إلى الخارج.

ادهن الصينية بالزيت وضع العجينة فيها، وضع طبقة من الزبدة أو السمن بين كل طبقة من العجين.

قم بتشكيل أطراف الفطيرة بشكل دائري واتركها لترتاح لمدة 10 دقائق.

ضع القشطة على وجه الفطيرة واخبزها في الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.

اترك الفطيرة في الفرن حتى يصبح لونها ذهبيًا.