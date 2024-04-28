استقبل الآن تردد قناة سبيس تون الجديد على القمر الصناعي نايل سات بجودة hd

قامت هيئة إدارة قنوات Space tone بإطلاق تردد قناة سبيس تون الجديد 2024 خلال الفترة الماضية، حيث أعلنت القناة عن قيامها ببعض التحديثات الجديدة والتعديلات في إحداثيات القناة من أجل تحسين جودتها، ولقد تعد تلك القناة من أشهر القنوات الفضائية في الوطن العربي الخاصة بالأطفال، إذ أنها تقوم ببث برامج الكرتون الممتعة والأغاني المسلية على مدار 24 ساعة، وذلك دون أي فواصل إعلانية مزعجة.

تردد قناة سبيس تون الجديد عبر النايل سات



يُفضل الكثيرون من الآباء والأمهات في جعل أطفالهم يشاهدون القنوات التي تناسب أعمارهم، لذلك ازداد البحث عن تردد قناة سبيس تون الجديد لهذا العام، إذ تقدم القناة محتوى تعليمي وترفيهي بطريقة سلسة من خلالها يستطيع الطفل كسب المهارات وتنمية أفكاره دون أي تعقيد، كما تعرض بعض البرامج الدينية التي عن طريقها يتمكن الطفل من تعلم التعاليم الإسلامية كالوضوء والصلاة، ومن أبرز البرامج التي تعرضها كرتون توم وجيري، الذي تمكن من جذب عقل الكبار قبل الصغار، كل هذا وأكثر يمكنكم مشاهدته عند ضبط التردد التالي:



التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: نايل سات.

جودة القناة: SD.



طريقة ضبط تردد قناة سبيس تون 2024



بات الأمر الآن أسهل من السابق، حيث يمكن لأي شخص القيام بتنزيل القنوات الفضائية وضبط ترددها على جهاز الاستقبال بكل سهولة ودون الحاجة إلى مجئ مختص، كل ما عليك هو اتباع الخطوات الآتية:

الضغط على قائمة الإعدادات من خلال جهاز التحكم.

اختيار أيقونة ضبط الترددات.

تحديد نوع القمر الصناعي.

ادخال الإحداثيات السابقة الخاصة بقناة سبيس تون.

النقر على أيقونة بحث، ومن ثم الانتظار لحين تحميل القنوات والانتهاء من البحث.

أخيرًا الضغط على خانة حفظ التغييرات.

أهم ما يميز القناة من محتوى الأطفال:

تقوم قناة سبيستون بعرض محتوى مميز من البرامج والافلام المجانية للأطفال دون اشتراكات شهرية أو تشفير.

زيادة إلى البرامج المميزة والمبدعة للاطفال، ولهذا تشاهد الأطفال الصغار دائما ما يحبونة من هذه البرامج والافلام.

حيث يساعدهم فى تقوية القدرات الفكرية ووالقدرات الذهنية.

ايضًا لا يتم إضافة الإعلانات الطويلة من خلال القناة حتى لا يمل الأطفال.

أيضا تعتبر قناة سبيس تون الفضائية يوجد لها الكثير من القنوات على اليوتيوب والمتصفحات الأخرى كما أنها تحقق نسب مشاهدة كبيرة من خلال المتابعين لها.