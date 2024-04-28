يلا كورة لايف بدون ولا مليم.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد دريمز بث مباشر دون تقطيع | نصف نهائي كأس الكونفدرالية 2024

يلا كورة لايف دون ولا مليم.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد دريمز بث مباشر دون تقطيع | نصف نهائي كأس الكونفدرالية 2024

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلا كورة لايف دون ولا مليم.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد دريمز بث مباشر دون تقطيع | نصف نهائي كأس الكونفدرالية 2024.. يخوض فريق الزمالك لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، اليوم الأحد، مباراة حاسمة أمام فريق دريمز الغاني في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية. وتُقام المباراة على ملعب "بابا يارا" في غانا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الزمالك ودريمز الغاني من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

الزمالك يواجه دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

 

يسعى الزمالك لحسم تأهله إلى المباراة النهائية للبطولة للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن تخطى عقبة فريق مودرن فيوتشر في ربع النهائي. وفاز الزمالك على فيوتشر بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، بعد أن فاز في الذهاب 2-1 وتعادل في الإياب 1-1.

في المقابل، تأهل دريمز الغاني إلى نصف النهائي بعد أن تغلب على فريق الملعب المالي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وتُعد هذه المباراة هي الثانية التي تجمع بين الزمالك ودريمز، حيث التقى الفريقان في مباراة الذهاب في القاهرة، وفاز الزمالك بهدف دون رد.

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في آخر مباراتين له في الدوري المصري الممتاز، بينما يسعى دريمز لتحقيق مفاجأة والتأهل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

من المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحجز مكان في المباراة النهائية.

موعد مباراة الزمالك ودريمز اليوم


ستقام مباراة إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بين فريقي الزمالك المصري ودريمز الغاني مساء اليوم الأحد، الموافق 28 أبريل 2024، على ملعب "بابا يارا" في غانا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة (السادسة مساءً بتوقيت غانا).
يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة بهدفين مقابل هدف، بينما سعى دريمز لتحقيق مفاجأة والتأهل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز

 

تُنقل مباراة إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بين فريقي الزمالك المصري ودريمز الغاني، والتي تقام اليوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس.

أبرز هذه القنوات هي:

  • بي إن سبورتس 6: هي القناة الناقلة الحصرية للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
  • بي إن سبورتس 2: تُعرض المباراة على هذه القناة أيضًا، لكن مع تعليق مختلف.
  • بي إن سبورتس Max 1: تُعرض المباراة على هذه القناة مع تعليق إنجليزي.

يمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عبر الإنترنت على منصة بي إن سبورتس Connect.

جدول ترددات قنوات بي إن سبورتس على النايل سات

 

القناةالترددالاستقطابمعدل الترميز
بي إن سبورتس 611054أفقي27500
بي إن سبورتس 211747عمودي27500
بي إن سبورتس Max 112527عمودي27500

 قائمة الزمالك لمباراة دريمز الغاني في الكونفدرالية

 

  • حراسة المرمى: محمد عواد- معاذ علاء الدين – عبدالرحمن نفاد.
  • خط الدفاع عمر جابر- حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- ياسر حمد – أحمد فتوح.
  • خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- أحمد حمدي- زياد كمال- ترافيس موتيابا– إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبدالله «نيمار»- مهاب ياسر-
  • محمود عبدالرازق «شيكابالا»- مصطفى شلبي- أحمد مصطفى «زيزو».
  • خط الهجوم: سيف الجزيري- ناصر منسي- سامسون أكينيولا.

 

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