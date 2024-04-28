هاري كين يتطلع إلى تحطيم رقم ليفاندوفسكي القياسي

بوابة الفجر

يعتقد الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الذي سجل أمام أينتراخت فرانكفورت هدفيه الـ34 و35 في الفوز 2-1 السبت في الدوري الألماني، أنه بات على مسافة قريبة من الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف خلال موسم واحد في البوندسليغا، والمسجل باسم هداف بايرن السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي (41).

وقال كين عقب فوز فريقه "هذا ممكن، لكن يجب أن أسجل بوتيرة أسرع، يجب أن أسجل بعض الأهداف في الأسابيع القليلة المقبلة إنا على مسافة قريبة. لكن الأمر سيعتمد على المباريات الثلاث الأخيرة".

وافتتح قائد المنتخب الإنجليزي التسجيل في الدقيقة التاسعة، قبل أن  يمنح بايرن الأفضلية من ركلة جزاء في الدقيقة 61، رافعًا رصيده إلى 42 هدفًا، منها 7 في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم في مختلف المسابقات، وهو أفضل رقم في مسيرة كين.

وسيحتاج صاحب الـ30 عامًا إلى تسجيل ستة أهداف أخرى في آخر ثلاث مباريات أمام شتوتغارت وفولفسبورغ وهوفنهايم، لمعادلة أهداف ليفاندوفسكي الـ41 التي سجلها في موسم 2020-2021.

وبثنائيته أمام فرانكفورت، يكون كين قد سجل في مرمى 16 من أصل 17 فريقًا في "بوندسليغا" هذا الموسم، في حين استعصت عليه شباك فرايبورغ فقط 3-0 ذهابًا و2-2 إيابًا.

وقال كين: "كان من الجيد إضافة هدفين اليوم ومساعدة الفريق. أتمنى أن أحظى بهذه الثقة في مباراة الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي أمام ريال مدريد الإسباني".

وتابع: "ستكون مباراة صعبة للغاية، سيتعين علينا تكرار أدائنا أمام أرسنال وتطويره أيضًا، ريال مدريد فريق عظيم، ويملك تاريخًا كبيرًا في هذه المسابقة".

 

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