إطلاق دورة تدريبية مجانية للبرمجة باستخدام لغة جافا على منصة "مهارة-تك"

الاقتصاد
بوابة الفجر

يقدم معهد تكنولوجيا المعلومات دورة تدريبية مجانية حول البرمجة باستخدام لغة جافا، على منصة مهارة-تك. وتغطي الدورة أساسيات لغة البرمجة "جافا"، بما في ذلك أنواع البيانات سواء كانت بدائية أو مرجعية، والحلقات التكرارية، وفئات التعامل مع مصفوفة string، وتنفيذ آلية إخفاء المعلومات.

 كما تقدم تعبيرات لامدا (Lambda)، وتأثيرها على منهجية كتابة الأكواد الخاصة، وتوفر أيضًا معلومات حول تخزين البيانات في أنواع مختلفة من المجموعات وإجراء البحث والفرز والخلط على عناصر التجميع.


يجب على المتقدم أن يكون على دراية بأساسيات لغة البرمجة C، ومفاهيم البرمجة الكائنية التوجه، ولغة البرمجة ++C.

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