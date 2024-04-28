جهاز المنصورة الجديدة يكشف حقيقة تخصيص قطع أراض بنشاط "كمبوندات سكنية" بالمرحلة الثانية بالمدينة

نفى جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، تخصيص أى قطع أراض بنشاط "كمبوندات سكنية" بالمرحلة الثانية بالمدينة، حتى الآن، لأى مستثمر أو شركة من شركات التطوير العقاري، وذلك ردًا على استفسارات المواطنين حول وجود مشروعات سكنية بالمرحلة الثانية بالمدينة.



وطالب جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، المواطنين، بالرجوع إلى الإدارات المختصة بجهاز المدينة، لتقديم استفساراتهم قبل التعاقد، حتى يحصلوا على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، ولا يقعوا فريسة لأى عمليات نصب أو احتيال، وذلك حرصًا من جهاز المدينة على حقوق المواطنين، وحماية لاستثماراتهم.