البحوث الزراعية ومصر الخير يطلقان حملة لعلاج مواشي صغار المربين مجانا في محافظة سوهاج

الاقتصاد
بوابة الفجر

في اطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.


بدأ مركز البحوث الزراعية اليوم حملة قوافل علاجية مجانية في محافظة سوهاج في اطار التعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومؤسسة مصر الخير  لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري المحافظة، وذلك في الفترة من 28 ابريل إلى 1مايو 2024.


يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومؤسسات المجتمع المدنى 
قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين ان هذه القافلة بالمشاركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري في سوهاج وسوف تقوم بفحص. واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.

 وتستهدف الحملة علاج جميع الحالات المرضية بالمجان بالإضافة إلي الفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعي.

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