معجزة الجمباز شهد عمر تحصل على بطولة الجمهورية للناشئين اولى روتيشن

اهتمام كبير يقوم به الاتحاد المصرى للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين بالاستثمار فى قطاع الناشئين باللعبة، على أساس أنهم الثروة الحقيقية لمصر، فى كافة البطولات وهذا ما ظهر فى بطولة الجمهورية للجمباز ناشئين حيث ظهر أكثر من لاعب ولاعبة بصورة رائعة.

ومن هذه الأسماء معجزة الجمباز شهد عمر لاعبة نادى النادى فى تحقيق الميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية تحت 12 سنة اول روتيشن.

يذكر أن شهد قد انضمت إلى نادى النادى تحت قيادة محمد الخواجه مدرب المنتخب الوطنى وايضا كلا من كابتن قدرى وكابتن عزة ورامى العجمى رئيس شركة سبورت هوم.

من جانبها أبدت شهد عمر بطلة مصر فى الجمباز سعادتها بحصولها على الميدالية الذهبية مشيرا أن الدعم الدائم من قبل رئيس الاتحاد للقطاع كله سبب رئيسى فى حصولها على المركز الأول ببطولة الجمهورية بجانب كابتن محمد الخواجه مدرب المنتخب وصاحب الفضل فى ظهورها بهذا المستوى فى البطولة.

واضافت شهد أن أمامها الكثير فى الفترة القادمة لتحققه وهو تمثيل مصر فى اللعبة خارج المحافل الدولية وهو ما تتمناه.

