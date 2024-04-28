الأحرار الدستوريين يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لأنشطة الحزب خلال المرحلة المقبلة

عقدت الأمانة العامة للقاهرة الكبرى بحزب "الأحرار الدستوريين"، اجتماعها الدوري لمتابعة آليات تنفيذ أجندة الأنشطة الميدانية، بحضور المستشار محمد يكن الأمين العام للحزب.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض الأمين العام رؤية الحزب المستقبلية بشكل عام وأهم ملفات أمانة القاهرة الكبرى خلال الفترة المقبلة، والعمل على صياغة آليات وخطط عمل، تواكب تطلعات المرحلة الراهنة وتماشيا مع رؤية الجمهورية الجديدة وخطة التنمية المستدامة 2030.

وصرح الحزب في بيانه، أن الاجتماع تناول مناقشة خطة عمل أمانة القاهرة الكبري خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية للأعضاء، والعمل علي زيادة قنوات التواصل بين أمانات الحزب المختلفة علي مستوي محافظات الجمهورية.



ونوه البيان، علي تكثيف الأنشطة والفعاليات الخدمية والتوعوية للأعضاء والمواطنين، فى إطار خطة الحزب لمساندة الدولة فى محاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل الميداني مع المواطنين، إيمانا بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد في الشارع.

وأضاف البيان، أن توصيات الاجتماع أوصت بضرورة التكاتف وإعلاء مصلحة الوطن خلال الفترة المقبلة، والعمل على إبراز نشاطات ودور الحزب في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمواطنين، من خلال الالتزام بالقواعد والمعايير التي تتماشي مع مباديء الحزب التاريخية.

حضر الاجتماع الأستاذ ياسر سيف المستشار السياسي للأمين العام للحزب، والأستاذ أمين بدر، أمين عام القاهرة الكبرى، والأستاذ أحمد مجدي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، والأستاذ أيمن سليمان، الأمين العام المساعد، والأستاذ محمد الصوفي الأمين العام المساعد، والأستاذة هالة يوسف، أمين العمل الجماهيري، والأستاذة منار منير، أمين العلاقات العامة، والأستاذ أحمد ناصر، أمين الشباب، والأستاذ أحمد ديربالة أمين المجالس المحلية، ومن الأمناء المساعدين، الأستاذ أحمد عطية، امبن مساعد اللجان المتخصصة، والاستاذ محمد الحمراوي وحسام حمدى، ومصطفى عصام، من أمانة الشباب، والأستاذ أحمد زكريا، والأستاذ محمد عمر من المجالس المحلية.