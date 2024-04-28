الأحرار الدستوريين يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لأنشطة الحزب خلال المرحلة المقبلة

الفجر السياسي
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت الأمانة العامة للقاهرة الكبرى بحزب "الأحرار الدستوريين"، اجتماعها الدوري  لمتابعة آليات تنفيذ أجندة الأنشطة الميدانية، بحضور المستشار محمد يكن الأمين العام للحزب.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض الأمين العام رؤية الحزب المستقبلية بشكل عام وأهم ملفات أمانة القاهرة الكبرى خلال الفترة المقبلة، والعمل على  صياغة آليات وخطط عمل،  تواكب تطلعات المرحلة الراهنة وتماشيا مع رؤية الجمهورية الجديدة وخطة التنمية المستدامة 2030.

وصرح الحزب في بيانه، أن الاجتماع تناول مناقشة خطة عمل أمانة القاهرة الكبري  خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية للأعضاء، والعمل علي زيادة  قنوات التواصل بين أمانات الحزب المختلفة علي مستوي محافظات الجمهورية.


ونوه البيان، علي تكثيف الأنشطة والفعاليات الخدمية والتوعوية للأعضاء والمواطنين، فى إطار خطة الحزب لمساندة الدولة فى محاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل الميداني مع  المواطنين، إيمانا  بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد في الشارع.

وأضاف البيان، أن توصيات الاجتماع أوصت بضرورة التكاتف وإعلاء مصلحة الوطن خلال الفترة المقبلة، والعمل على إبراز نشاطات ودور الحزب في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمواطنين، من خلال الالتزام بالقواعد والمعايير التي تتماشي مع مباديء الحزب التاريخية.

حضر الاجتماع الأستاذ ياسر سيف المستشار السياسي للأمين العام للحزب، والأستاذ أمين بدر، أمين عام القاهرة الكبرى، والأستاذ أحمد مجدي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، والأستاذ أيمن سليمان، الأمين العام المساعد، والأستاذ محمد الصوفي الأمين العام المساعد، والأستاذة هالة يوسف، أمين العمل الجماهيري، والأستاذة منار منير، أمين العلاقات العامة، والأستاذ أحمد ناصر، أمين الشباب، والأستاذ أحمد ديربالة أمين المجالس المحلية، ومن الأمناء المساعدين، الأستاذ أحمد عطية، امبن مساعد اللجان المتخصصة، والاستاذ محمد الحمراوي وحسام حمدى، ومصطفى عصام، من أمانة الشباب، والأستاذ أحمد زكريا، والأستاذ محمد عمر من المجالس المحلية.

مواد متعلقة

حزب الأحرار الدستوريين يدين جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن حصري وعبر رابط سريع Dreams FC vs Zamalek شاهد بث مباشر مباراة دريمز إف سي ضد الزمالك الدور نصف النهائي كأس الاتحاد الأفريقي 2024

بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد نهائي بطولة الكونفدرالية

عاجل.. أول تعليق من جوميز بعد تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية

يلا كورة لايف دون ولا مليم.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد دريمز بث مباشر دون تقطيع | نصف نهائي كأس الكونفدرالية 2024

عاجل.. اتحاد العاصمة ينسحب من مباراته أمام نهضة بركان في نصف نهائي الكونفدرالية

جاري الآن: شاهد بالبث المباشر الزمالك Zamalek اليوم.. مشاهدة الزمالك × دريمز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2024

شاهد الزمالك في نصف نهائي كأس الكونفدرالية بث مباشر مجانا .. مباراة الأهلي ودريمز 2024

ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات بعد مواجهة دريمز