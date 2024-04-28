تردد قناة توم وجيري الجديد لمشاهدة كل جديد بين القط والفأر بجودة عالية

قناة توم وجيري إحدى القنوات ذو محتوى مميز للأطفال، لما تقدمه من محتوى تعليمي وترفيهي للصغار، حيث يتابعها الملايين من الأسر في العالم العربي، بالإضافة إلى العروض المميزة التي تقوم القناة بتقديمها من برامج وأفلام كرتونية على مدار اليوم، والتي عدد كبير من الأطفال على أن يقوموا بتنمية المهارات الخاصة بهم بناء على هذا نقدم لكم التردد الخاص بقناة توم وجيري.

تردد قناة توم وجيري



قامت إدارة قناة توم وجيري بعمل تحديث التردد الخاص بالقناة، وذلك للتحسين من جودة البث للاستمتاع بمشاهدة القناة، ويمكنك ضبط القناة من خلال الترددات التالية:



تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 عبر النايل سات

التردد هو 12149.

الاستقطاب يكون بشكل أفقي.

المعدل الخاص بالترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

الجودة تكون SD.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات:



التردد يكون 11315.

الاستقطاب بشكل أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون ⅚.

الجودة هي SD.



خطوات ضبط قناة توم وجيري الجديد 2024



من خلال اتباع الخطوات التالية، يمكنك تثبيت القناة على جهاز الاستقبال الخاص بكل سهولة ويسر:

عليك الضغط على زر الإعدادات الموجود في جهاز الريموت.

يلي ذلك النقر على زر البحث من القائمة الرئيسية.

القيام بتحديد القمر الصناعي حتى تستطيع إيجاد تردد القناة.

قم بتحديث البيانات وإدخال البيانات الجديدة الخاصة بالقناة ثم الضغط على زر البحث.

انتظر قليلا حتى يتم تنزيل القناة ثم اضغط حفظ.