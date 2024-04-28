تردد قناة طيور بيبي 2024 .. سلي طفلك بأجمل الأناشيد والأغاني

يحب الكثير من الأطفال الصغار مشاهدة قناة طيور بيبي ولهذا نكشف اليوم عن تردد قناة طيور بيبي حيث تعتبر قناة طيور بيبي من أهم وأشهر قنوات الاطفال في الوطن العربي والشرق الأوسط وتحظى قناة طيور بيبي على نسب مشاهدة عالية في جميع منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، كما يحظى نجوم قناة طيور بيبي على شهر واسعة بين جميع أطفال الوطن العربي، وتقدم قناة طيور بيبي محتوى مميز وهادف للأطفال الصغار ونوضحها في السطور التالية.

تردد قناة طيور بيبي



تقدم قناة طيور بيبي محتوى شيق ومميز يحتوى على الكثير من الرسائل الهادفة والاخلاقية والتي تفيد الاطفال وتشكل وعيهم وشخصيتهم وانتمائهم الحضاري والإسلامي والثقافي في عمر صغير، كما تقدم قناة طيور بيبي الكثير من محتواها باللغة الانجليزية بجانب اللغة العربية، ويحب الكثير من الأطفال الصغار قضاء الكثير من أوقاتهم أمام شاشة قناة طيور بيبي، وإليكم تردد قناة طيور بيبي عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.



القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11258.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: عرب سات



التردد: 11315

معامل تصحيح الخطأ: 4\3

معدل الترميز: 27500



نجوم قناة طيور بيبي 2024



بعد تنزيل تردد قناة طيور بيبي يمكنكم مشاهدة مجموعة كبيرة من نجوم قناة طيور بيبي ومنهم سند مقداد وجاد مقداد وإياد مقداد وجوان السيلاوي وليليان السيلاوي، وتعرض قناة طيور الجنة الكثير من اغاني واناشيد الاطفال المميزة والتي يحبها جميع الاطفال، كما تهم قناة طيور بيبي بتقديم محتوى تعليمي لتعليم الأساسيات مثل الحروف والألوان.