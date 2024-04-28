طريقة صبغ الشعر بالون الزيتوني بمكونات طبيعية

الحصول على لون زيتوني للشعر دون اللجوء إلى صالونات التجميل، أصبح أمرا ممكنا الآن، فمع وصفة سحرية وطبيعية يمكن تحضيرها في المنزل، يمكنك الحصول على النتيجة المثالية، التي ترغبين فيها دون الحاجة لاستخدام الصبغات الكيميائية الضارة، تتألف هذه الوصفة من مكونات طبيعية ومتوفرة في المنزل، مما يجعلها خيارا آمنا وفعالا، لتغطية الشيب وإضفاء لون زيتوني جميل على الشعر، باستخدام هذه الوصفة، لن تحتاجي إلى إنفاق الكثير من المال في صالونات التجميل، بل يمكنك الاستمتاع بالنتائج الرائعة في راحة منزلك.

طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني في البيت



اختيار صبغة الشعر المناسبة، يمكن أن يضيف لمسة جمالية مميزة لمظهرك، ومن بين الخيارات المثيرة والجريئة هي صبغة الشعر باللون الأشقر الرمادي الزيتوني، يمكنك الحصول على هذا اللون الرائع والمميز في منزلك بسهولة وبأسلوب بسيط، دون الحاجة إلى زيارة صالونات التجميل أو شراء صبغات مكلفة، يعتبر اللون الأشقر الرمادي الزيتوني من الألوان المميزة، التي تتماشى مع مختلف ألوان البشرة، سواء كانت بيضاء أو خمرية، كما أنه يتماشى مع أحدث صيحات الموضة والجمال.



مكونات وصفة صبغ الشعر باللون الزيتوني



إليك وصفة صبغ الشعر باللون الزيتوني، باستخدام مكونات منزلية سهلة التحضير، ستحتاجين إلى:

– 2 ملعقة كبيرة من القهوة.

– ملعقة كبيرة من الكركم.

– 3 ملاعق كبيرة من الحناء.

– 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

– 3 ملاعق كبيرة من زيت اللوز.

– الماء.

طريقة التحضير



في وعاء، ضعي القهوة، الكركم، والحناء، وقومي بخلطها جيدا حتى تتجانس.

أضيفي زيوت الزيتون واللوز، وقومي بالتقليب لمزيد من الدمج.

أضيفي الماء تدريجيا حتى تحصلي على خليط كريمي.

اتركي الخليط لمدة 6 ساعات ليتخمر.

بعد ذلك، ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة ساعتين.

اشطفي شعرك بالماء والبلسم.

ستحصلين على لون زيتوني جميل من أول استخدام.