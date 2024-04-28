مواصفات سيارة تويوتا انوفا toyota 2024 innova

سيارة تويوتا انوفا 2024 هي سيارة متعددة الاستخدامات تتميز بتصميمها العصري وقدراتها المتعددة، لذلك في حال كنت ترغب في شراء سيارة تنتمون بالراحة والأناقة والقوة فهذه السيادة الخيار الأمثل، تتوفر السيارة بخيارين من المحركات لتلبية احتياجات مختلف السائقين، حيث يمكن الاختيار بين محرك بنزين ومحرك ديزل، مما يتيح للمستخدمين اختيار الخيار الأنسب لهم من حيث الأداء واقتصادية الوقود.

مواصفات سيارة تويوتا انوفا



تعد مواصفات سيارة تويوتا انوفا toyota 2024 innova نادرة للغاية وفريدة من نوعها، حيث في حال تحلم بسيارة تجعلك تشعر بالفخر والثقة فإن تويوتا أنوفا الخيار المثالي لك، حيث تتعدد مزايا ومواصفات هذه السيارة، وتتمثل مواصفات سيارة تويوتا انوفا toyota 2024 innova فيما يلي:

هي سيارة دفع خلفي وتنتمي لنوع هيكل ميني فان وشاحنة خلفية.

من فئات هذه السيارة انوفا GL أو الاستاندرد، وانوفا VIP7 أو فول أوبشن، وتختلف المميزات والمواصفات من فئة للثانية.

محرك السيارة البنزيني 4 سلندر 2700 سي سي، سعة 2.7 لتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 52 لتر، بالإضافة إلى

محرك السيارة الديزل 4 سلندر 2800 سي سي، سعة 2.8 لتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 52 لتر.

تعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع 6 سرعات، الذي يوفر سلاسة وكفاءة في القيادة.

تم تزويد السيارة من قبل مصنعها ب4 حساسات أمامية بالإضافة إلى 4 حساسات خلفية، كما يوجد كاميرا الرؤية الخلفية.

السيارة ما يميزها أنها تمتلك عوامل أمان جيدة، عبارة عن 6 وسائد هوائية، بالإضافة إلى 2 أماية و4 جانبية.

تتمتع السيارة بمثبت السرعة، بالإضافة إلى فرامل إلكترونية بخاصية الوقوف المؤقت.

إطارات السيارة مصنعة من الألومنيوم مقاس 16 أو 17 بوصة، حسب الفئة.

كما يوجد بها من الداخل 3 أوضاع للقيادة، وضع الباور والايكو والوضع العادي.

تتوفر ألوان مختلفة للسيارة من الخارج، مثل الأسود والأبيض والرمادي والبرونزي والفضي والبني.

