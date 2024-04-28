نزلها الآن..مشاهدة ممتعة وجودة عالية مع تردد قناة وناسة الجديد 2024

تعتبر قناة وناسة واحدة من القنوات المتألقة في تقديم محتوى الأطفال، وذلك بفضل تقديمها مجموعة كبيرة من الأغاني الطفولية الحصرية على مدار الـ 24 ساعة دون انقطاع، كما حققت هذه الأغاني شهرة كبيرة بين الأطفال، وأصبح الأطفال يرددون الأغاني بصوت شخصيتي لولو وميدو.

مشاهدة ممتعة وجودة عالية مع تردد قناة وناسة الجديد 2024



إليكم تردد الآن قناة وناسة للحصول على القناة على جهاز التلفاز:



تردد وناسة على النايل سات:

– التردد: 11470.



– الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

– جودة القناة: HD.

تردد وناسة على العرب سات:

– التردد: 11270.

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

– جودة القناة: HD.





لتحميل قناة وناسة على جهاز التلفاز، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالنقر على قائمة الإعدادات من جهاز التحكم عن بعد للريسيفر.

اختر الخيار “تركيب” أو “تثبيت”.

انتقل إلى خيار إدخال تردد جديد.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة من خلاله.

أدخل بيانات التردد التي ذُكرت أعلاه، بما في ذلك التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

انقر على زر البحث.

بعد انتهاء البحث، ستتم إضافة القناة إلى قائمة القنوات المتاحة. قم بالنقر على زر الحفظ لتثبيتها على الجهاز.



تفاصيل أخرى عن قناة وناسة



قناة وناسة هي قناة تلفزيونية مخصصة للأطفال، تعرض القناة محتوى متنوعًا وممتعًا يستهدف الفئة العمرية من 2 إلى 14 عامًا، تتميز القناة بتقديم مجموعة واسعة من الأغاني الطفولية الحصرية والممتعة، بالإضافة إلى برامج تربوية وتعليمية تهدف إلى تعليم الأطفال مهارات إيجابية وتعلمهم التصرف السليم في مواقف الحياة المختلفة.