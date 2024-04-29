113 إعصارًا تضرب الولايات المتحدة خلال يومين

عربي ودولي
بوابة الفجر

ضربت 113 إعصارًا مناطق واسعة في الولايات المتحدة الأمريكية، أدت لمقتل 5 أشخاص على الأقل، في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجلت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية  78 إعصارًا، الجمعة، معظمها في ولايتي أيوا ونبراسكا، إضافة إلى 35 إعصارًا السبت من شمال تكساس إلى ميسوري.

وفي بلدة "هولدنفيل" بولاية أوكلاهوما، قضى شخصان على الأقل، أحدهما رضيع يبلغ 4 أشهر، حسب وسائل إعلام أمريكية عدة، فيما تواصلت عمليات إزالة الركام، الأحد.

وسجلت أضرار كبيرة في بلدة "سالفر" الصغيرة التي تبعد عنها أكثر من 100 كيلومتر، حيث تضررت مئات المنازل والسيارات.

وحض مكتب شريف مقاطعة "موراي" في منشور على "فيسبوك" على عدم التوجّه إلى البلدة.

وسجل هطول أمطار غزيرة في العديد من المناطق، وظلت التحذيرات الجوية سارية، الأحد، وبينها تحذير من خطر فيضانات مفاجئة وتساقط البرد والأعاصير.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 50 ألف منزل في تكساس في وقت متأخر من صباح الأحد وأكثر من 30 ألف منزل في أوكلاهوما، وفق موقع "باور أوتج".

الأعاصير ظاهرة جوية يصعب التنبؤ بها، وهي شائعة نسبيًا في الولايات المتحدة، خاصة في وسط البلاد وجنوبها. لكن من النادر جدًا أن تتالى الأعاصير الكبيرة، وفق خبراء الأرصاد الجوية.

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