عاجل.. 14 قتيلًا جراء حادث سير مروع بالمكسيك‎

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بوابة الفجر

لقي 14 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب 31 آخرون في حادث سير مروع في المكسيك، الأحد، حسبما ذكرت السلطات.

وقالت أمانة السلامة المحلية إن الحادث وقع في ولاية مكسيكو، على مشارف العاصمة، عندما انقلبت حافلة على الطريق.

وأضافت: "البيانات الأولية تشير إلى سقوط 14 قتيلًا و31 جريحًا".

وارتفعت حوادث الطرق في المكسيك بشكل حاد في السنوات الأخيرة، من 301،678 في عام 2020 إلى 377،231 في عام 2022، وفق أحدث البيانات الصادرة عن "المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا".

وفي أواخر يناير، قضى 19 شخصًا وأصيب 22 آخرون في حادث طريق في ولاية "سينالوا" شمال غرب البلاد.

المكسيك ولاية مكسيكو
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