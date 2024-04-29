كوريا الشمالية تنتقد أمريكا لتزويدها أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى‎

عربي ودولي
بوابة الفجر

وجهت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، انتقادات للولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، حسب بيان لوزارة الدفاع.

وكان مسؤول أمريكي قد قال في 24 أبريل، إن الولايات المتحدة شحنت سرًا في الأسابيع الأخيرة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا لاستخدامها في معركتها ضد القوات الروسية.

ونُقل عن مدير إدارة الشؤون العسكرية الخارجية بوزارة الدفاع الوطني لكوريا الشمالية قوله الأحد في بيان: "زودت الولايات المتحدة أوكرانيا سرًا بصواريخ بعيدة المدى، مما أثار قلق ومخاوف المجتمع الدولي".

وأضاف: "لا يمكن للولايات المتحدة أبدا هزيمة الجيش والشعب الروسي البطل بأي أسلحة حديثة أو دعم عسكري".

وتتنامى العلاقات العسكرية بين بيونجيانج وموسكو، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة وحلفاؤها بمثابة تصعيد للتوترات في شبه الجزيرة الكورية.

أمريكا أوكرانيا كوريا الشمالية
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