الكنيسة المارونية تحتفل بحلول الأحد الخامس من زمن القيامة

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تحتفل الكنيسة المارونية بحلول الأحد الخامس من زمن القيامة وعيد تسليم المسيح عصا الرعاية لبطرس الرسول، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قمقتبسة من نشيد الافخارستيا: أحبّك من كلّ قلبي الذي كتبه القدّيس توما الأكوينيّ، وجاء بها:

«لأَنَّ جَسَدي طَعامٌ حَقّ وَدمي شَرابٌ حَقّ»

أحبّك من أعماق قلبي، أيّها الإله المستتر،

الحاضر حقًّا تحت هذه الأعراض.

قلبي يستسلم بكامله لك

لأنّه يُهزم بكلّيته عندما يتأمّلك.

النظر والذوق واللمس لا تُدرِكُكَ:

لكن بالسمع وحده يطمئنّ إيماني.

فأنا أومن بكلّ ما قاله ابن الله الحقّ؛

وما من شيء أَصْدَق من صوت الحقّ ذاته (يو 14: 6).

فوق الصليب كان الإله وحده مستترًا،

أمّا هنا فالإنسان أيضًا مستتر:

أُعلِنُ إيماني بالاثنين معًا،

مكرّرًا لك كلمات لصّ اليمين (لو 23: 42).

لم أستطع أن أتأمّل جراحك مثل توما؛

لكنّي أُعلِنُ: "أنتَ إلهي!" (يو 20: 28)

فاجعلني أومن بك أكثر فأكثر،

وأرجوك، وأحبّك.

يا تذكار موت الربّ،

أيّها الخبز الحيّ المعطي الحياة للبشر،

اجعل نفسي تحيا بك،

اجعلها تتذوّقك دائمًا بِعُذوبة

الكنيسة المارونية نشيد الافخارستيا زمن القيامة
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