وزير الإسكان يتابع مشروعات الخدمات ورفع الكفاءة والتطوير بعدة مدن جديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع رؤساء أجهزة تنمية مدن: العبور، والشروق، والفشن الجديدة، والشيخ زايد، وسوهاج الجديدة، وبني سويف الجديدة، سير العمل بمشروعات الخدمات ورفع الكفاءة والتطوير للطرق والمرافق، وكذا الحالة العامة بعدة مناطق بتلك المدن، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية، وتقارير عن تلك المشروعات.



وشدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية لكل مشروع جارٍ تنفيذه، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتسليم المشاريع في مواعيدها المحددة حتي لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للسحب والإسناد لشركات أخرى.



وفي هذا الإطار، قام المهندس وليد حجاجي، رئيس جهاز مدينتي الفشن وملوي الجديدتين، بالمرور على أعمال الشركات المنفذة لمشروعات مدينة الفشن الجديدة، والتي شملت أعمال الكهرباء، ومبنى الوحدة الصحية، والملعب الخماسى التي تخدم مشروعات الإسكان للمرحلة العاجلة بالمدينة.



وتابع المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسئولو الجهاز الحالة العامة بكل من مناطق إسكان الشباب، والقومى، والنوادى، حيث تفقد الطرق الداخلية والحدائق، وأعمال تنسيق الموقع.

وخلال الجولة، التقى رئيس جهاز مدينة الشروق بالسكان فى نطاق الجولة للاستماع لشكاواهم، حيث وجه على الفور بزراعة النجيل الطبيعى بدلًا من التالف بالمسطحات الخضراء بمنطقة إسكان الشباب الـ100متر، وتكثيف البرنامج الدورى لأعمال النظافة العامة للشوارع بالإسكان القومى، وكذا رفع المخلفات والتشوينات من الطرق والأرصفة بمنطقة النوادى.



كما تابع المهندس على سعد، الحالة العامة بمناطق الإسكان الاقتصادى بالمجاورتين أ، ب بالحى الثانى، والإسكان الفاخر، ومنطقة عمارات المستثمر الصغير، وكذا جزيرة المحور الأوسط، حيث تفقد مناطق التنزه بالمحور بداية من ميدان الدكتور مجدى يعقوب حتى الخزان، ثم المرور على مربعات الإسكان ( أ، ب ) والمستثمر ثم الإسكان الفاخر.



ووجه المهندس على سعد، بتكثيف البرنامج الدورى لأعمال الصيانة والرعاية للمسطحات الخضراء بمنطقة (أ،ب)، كما أمهل الشركة المسئولة عن الأعمال مهلة قدرها أسبوع لتحسين وضع الحدائق والمزروعات، محذرًا من أنه فى حالة عدم الالتزام سيتم تطبيق العقوبات على الشركة، واستبعادها من أعمال الصيانة والتنفيذ على حسابها للأعمال المطلوبة.



كما تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، يرافقه المهندس عيسوي سمير - المشرف علي إدارتي الطرق والمرافق، استئناف أعمال إعادة الشيء لأصله لبيارات الغاز الطبيعي وقطوعات المرافق بشارع قطر الندى الرابط بين شارع عباس العقاد وشارع الجامعة بالحي التاسع، وذلك في إطار الاهتمام والمتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها والقضاء على أي معوقات تواجه سرعة تنفيذ المشروعات من إسكان ومرافق وخدمات، وغيرها.



وقام المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، ومديرو الإدارات التنفيذية بالجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير وإنهاء الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة للوقوف على آخر المستجدات، وتذليل العقبات بهدف رفع نسبة الإنجاز.



وشملت جولة رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، تفقد تنفيذ أعمال تنسيق وزراعة وإنارة الطريق الإقليمي الشرقي، واستكمال أعمال الأسفلت وتنسيق وزراعة الجزر بمنطقة ابنى بيتك 2، كما تفقد أعمال الزراعة والتشجير وتنسيق المواقع بمداخل المدينة، والميادين الرئيسية بها.



وأجرى المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، والمهندس طارق زكي، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الإدارات التنفيذية، جولة تفقدية لمتابعة الحالة العامة بالحي الثالث عشر، حيث تفقد الطرق الرئيسية والفرعية والحدائق بين العمارات، وكذلك أعمال النظافة العامة بجميع المجاورات، موجهًا بتكثيف البرنامج الدورى لأعمال الصيانة والرعاية للمسطحات الخضراء.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، على الشركة المسئولة ضرورة تحسين وضع الحدائق والمزروعات، محذرًا فى حالة عدم الالتزام من أنه سيتم تطبيق العقوبات على الشركة واستبعادها من أعمال الصيانة والتنفيذ على حسابها للأعمال المطلوبة.



وفي ذات السياق، تم المرور على محطتي الرفع بالمدينة للاطمئنان على انتظام العمل، والتأكد من أن جميع الماكينات تعمل بكفاءة، كما أكد على مسئولي النظافة بتكثيف أعمال النظافة وتغيير صناديق القمامة المتهالكة.



وتفقد المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى بطاقة ٣٦٠٠٠ م٣/يوم، للاطمئنان على سير العمل داخل المحطة ابتداء من دخول المياه حتى استخراج مياه معالجة ثلاثيًا.



وحرص رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة على القيام بتجربة تشغيل المولد للاطمئنان على تشغيله فى حالات الطوارئ، كما أوصى بضرورة توفير كمية مناسبة من السولار لتكون مخزونا استراتيجيا للمولد.



وأوضح رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة أن المحطة تتكون من 3 مراحل، تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بطاقة ١٢٠٠٠م٣/يوم معالجة ثلاثية بنظام برك الأكسدة على مساحة ٧٦ فدانا بتكلفة ١٩٣ مليون جنيه.



كما تفقد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، محطة رفع مياه الآبار بطاقة ٦٠٠٠م ٣/يوم للاطمئنان على عمل المحطة وكفاءة الطلمبات، مطالبًا شركة الصيانة بمتابعة أعمال الصيانة بصفة مستمرة للحفاظ على عمل الطلمبات والآبار بكفاءة عالية، حيث تقوم المحطة برفع المياه لمنطقة التوسعات الجنوبية لاستخدامها فى أعمال الزراعة.

