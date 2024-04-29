رئيس جهاز حماية المستهلك يبحث مع محافظ الغربية أثر تغير سعر الصرف على أسعار السلع



وصل إبراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك" والوفد المرافق له،صباح اليوم، إلى ديوان عام محافظة الغربية ، وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يأتي ذلك في إطار زياراته الميدانية بالمحافظات لمتابعة الأسواق وأسعار السلع وجهود الحملات الرقابية خلال الفترة الحالية ومتابعة إستمرار إتاحة السلع للمواطنين خاصة بعد التخفيضات السعرية الأخيرة .



وفي البداية أعرب الدكتور طارق رحمي، عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مُثمنًا الدور الهام والعظيم الذي يقوم به الجهاز في الفترة الاخيرة وجهوده الدائمة في الرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق وكذا دوره في متابعة انخفاضات أسعار السلع بالأسواق بعد القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا في استقرار سعر الصرف للدولار وإتاحته وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية.



ووجه محافظ الغربية الشكر للقيادة السياسية والحكومة بشأن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا، والتي تسهم في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الغلاء، مؤكدا أن هناك جهود مكثفة من كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة قرار تخفيض الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية والخبز الأفرنجي والسياحي، ومتابعة مدى الالتزام بها ميدانيا.



كما توجه محافظ الغربية بالشكر لرئيس جهاز حماية المستهلك على زيارته لمحافظة الغربية وجولاته الميدانية التي يقوم بها في مختلف محافظات الجمهورية، وجهوده الملموسة لمتابعة الإلتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن متابعة وضبط الأسعار في الأسواق المصرية في مختلف محافظات الجمهورية.



مشيرا في هذا السياق، أن محافظة الغربية بها العديد من الأسواق التجارية وحركة كبيرة للتجارة حيث بها العديد من الأسواق والمراكز التجارية بالإضافة أن محافظة الغرببة هي وسط الدلتا ويتردد عليها يوميا نحو 5 ملايين مواطن من المحافظات المجاورة وبها حركة كبيرة في التجارة الداخلية، وهو ما يتطلب تواجد جهاز حماية المستهلك، وأن المحافظة قامت بإنشاء 85 منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في ال 8 مراكز مما ساهمت في وفرة في السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وفي هذا الإطار أشار إلي أن الغربية لها أهمية ومكانة كبيرة واقتصاديًا.



لذا نسعي دائما إلي تواجد جهاز حماية المستهلك في المحافظة والإنتشار في الأسواق

وأشاد السجيني بمنظومة المنافذ التي اقامتها المحافظة لإتاحة السلع الاساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة ، كما أشاد بجهود معالي محافظ الغربية والأجهزة التنفيذية في الارتقاء بكافة القطاعات التي تمس المواطن، لافتا أن الغرض من الزيارة التعاون والتنسيق مع المحافظ في بعض الموضوعات التي تهم المواطنين.



لافتا إلي أن هناك إنخفاضات حقيقية بالأسواق وخاصة بالسلاسل التجارية الكبري، ولازالت بعض تجار التجزئة وصغار البقالين لم يقوموا بخفض الأسعار وهو ما يستوجب تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة أثر انخفاض سعر الصرف علي السلع الغذائية الأساسية .



وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.



وفي ختام اللقاء، أعرب السجيني عن سعادته وتقديره لمعالي محافظ الغربية علي الدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك في المحافظة ، وأننا نتطلع إلي مزيد من التعاون في الفترة المقبلة للإرتقاء بالمنظومة وتنفيذ الحملات الرقابية علي الأسواق، من أجل خدمة جموع المستهلكين.



- ومن المقرر أن يقوم رئيس الجهاز ومعالي المحافظ بشن حملات رقابية مكبرة وموسعة بالمحافظة للرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق ومتابعة تخفيضات أسعار السلع في ظل ما شهدته الدولة المصرية في الفترة الأخيرة من السيطرة علي أسعار صرف الدولار وأيضا توافره،وضرورة أن يكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الإنخفاضات وضرورة أن يشعر بها المواطن.



