وصفة مذهلة هتخلي شفايفك مرايا من أول استعمال

العديد من النساء دائما يبحثوا عن وصفات طبيعية للبشرة، بالأخص منطقة الشفاة حيث أنها دائما تتأثر بالكثير من العوامل الطبيعية، فبهتان الشفاه يعطي المرأة عمر اكثر من عمرها، يجعلها دائما محبطة، من خلال تلك السطور، سنبين لكم العديد من الوصفات الطبيعية والتي تعمل علي توريد الشفاة في خلال مدة بسيطة جدا وبمكونات سهله وموجودة في جميع البيوت،وصفة طبيعية لتوريد الشفايف في اقل من أسبوع.

مكونات وصفة عصير الرمان مع الحليب



يرجي وضع أربعة ملاعق من عصير الرمان.

احضر ثلاثة ملاعق من الحليب البارد.

قم بخلط هذه المكونات سويا حتي تمتزجا.

ثم قم بتوزيعه علي الشفاه وندلكها لمدة لا تقل عن خمسة دقائق.

تغسل الشفاه بالماء الفاتر.

يرجي تكرار هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع وستلاحظ الفرق من استعمال أول أسبوع.



ثانيا: وصفة البنجر والجسرين لتوريد الشفاه



100جرام من البنجر الأحمر.

ملعقتان من الجلسرين.

طريقة التحضير

يجب تقشير كمية البنجر وتقطيها وفرمها جيدا حتي يتم نعومتها تماما.

قم بإضافة الجلسرين علي وقم بخلطهما.

قم بوضع هذه المكونات في إناء فوق حمام مائي ساخن لمدة 10 دقائق.

قم بترك هذه المكونات حتي تبرد تماما.

قم بوضعها علي الشفاه، يتم عمل هذة الوصفة لمدة خمسة أيام متتالية وسوف تندهشي من النتيجة الرائعة.

ثالثا: وصفة ماء الورد والعسل

احضر ملعقتين من ماء الورد.

ملعقتين من العسل الأبيض.

يجب مزج هذه المكونات جيدا.

الطريقة

قم بفرد هذه المكونات علي البشرة ثم اتركها لمدة 15 دقيقة.

قم بغسل الشفاة بالماء وستلاحظين الفرق من أول استعمال.