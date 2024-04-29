طريقة عمل السردين المملح في البيت.. استعدي لشم النسيم في المنزل

طريقة عمل السردين المملح في البيت، في هذا الوقت من العام، تعم روائح الربيع العليلة في كل مكان، وتستعد العائلات للاحتفال بعيد شم النسيم التقليدي، ومن أشهر المأكولات التي لا يكتمل هذا الاحتفال دونها السردين المملح اللذيذ، لكن بدلا من شراء المعلبات الجاهزة المليئة بالمواد الحافظة، لماذا لا تحضرالسردين المملح في المنزل؟ فهو ليس فقط أكثر صحة، بل سيكون أيضا أطيب بكثير مع نكهته الطازجة المميزة.

مكونات عمل السردين المملح في البيت



السردين المملح هو من المقبلات الشهية والمفضلة لدى الجميع في مناسبات شم النسيم وغيرها من المناسبات، لكن طعمه ينصهر حقا عندما يتم تحضيره في المنزل بالطريقة الصحيحة التي تحافظ على نكهته الطازجة.



سردين طازج

ملح

كركم

شطة

زيت زيتون أو زيت نباتي

بصل أخضر (للتقديم)

ليمون (للتقديم)

خبز (للتقديم)



طريقة عمل السردين المملح في البيت



قم بتنظيف السردين جيدا وشطفه تحت الماء الجاري لإزالة أي شوائب أو رواسب عالقة.

صفي السردين من الماء وضعه على منشفة ورقية لامتصاص الرطوبة الزائدة لمدة نصف ساعة.

في وعاء كبير، اخلط الملح والكركم والشطة وتابل السردين بهذا الخليط جيدا.

أضف الزيت واخلطه برفق مع السردين حتى يمتزج الخليط بشكل متجانس ويكتسب السردين لون وردي طبيعي.

ضع السردين الممبل في علبة محكمة الإغلاق مبطنة بكيس بلاستيكي بشكل متساوي وضعها بالثلاجة لمدة يوم إلى يومين.

تأكد من تمليح السردين بشكل جيد من خلال لونه وملمسه قبل تقديمه.

قدم السردين المملح مع البصل الأخضر والليمون والخبز أو أي مقبلات أخرى مفضلة لديك.

يمكنك الاحتفاظ بالسردين المملح في الثلاجة لمدة أسبوع تقريبًا.

بهذه الطريقة ستحصل على سردين مملح بنكهة منزلية أصيلة لا تضاهى، خالي من أي مواد حافظة وآمن تماما للتناول.