طعم صحي وشهي.. تعرف على طريقة عمل المعصوب الملكي

طريقة عمل المعصوب الملكي، المعصوب الملكي هو وجبة فطور صحية ولذيذة، تجمع بين العديد من العناصر الغذائية المفيدة، حيث يتكون من مزيج الشوفان الغني بالألياف مع الموز والقشطة والعسل واللوز، ما يجعله خيار رائع لبدء يومك بطاقة وحيوية، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل المعصوب الملكي في المنزل بأقل التكاليف.

طريقة عمل المعصوب الملكي



هذه الوجبة اللذيذة هي مزيج مثالي من الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والدهون الصحية، فهي تمنحك الشعور بالشبع لفترة أطول، وتزودك بالطاقة اللازمة لمواجهة نشاطات اليوم، لكن يجب الحذر من الإفراط في تناولها لاحتوائها على نسبة عالية من السكر الطبيعي من الموز والعسل.

مكونات طريقة عمل المعصوب الملكي



حبة موز واحدة كبيرة مهروسة

ملعقة واحدة من القشطة قليلة الدسم

كوب واحد شوفان

رشة قرفة مطحونة

3/4 كوب من الحليب خالي الدسم

ملعقتان كبيرتان من العسل

6 حبات من اللوز المقطع إلى شرائح

طريقة عمل المعصوب الملكي في المنزل

1. ضعي الشوفان والحليب في وعاء على نار منخفضة، وقلبي حتى ينضج الشوفان.

2. أضيفي القشطة، العسل، الموز المهروس، والقرفة إلى الخليط وقلبي جيدا.

3. انقلي المزيج إلى طبق التقديم.

4. افردي الخليط بالطبق ورشي العسل بشكل عشوائي فوقه.

5. زيني بشرائح اللوز المقطعة.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاستمتاع بوجبة فطور المعصوب الملكي الشهية والمغذية في أقل من 5 دقائق بطريقة تحضيرها بأقل التكاليف في المنزل، فلا تترددي في تجربتها لأولادك.