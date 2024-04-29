عاجل.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي (تفاصيل)

أخبار مصر
الرئيس السيسي يتلقى
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن، كما تم التشديد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلًا عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية، مستعرضًا الجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد، كما أكد الرئيسان ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع، وجددا تأكيد أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

هذا، وقد تم خلال الاتصال تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي جو بايدن الرئيس الأمريكي غزة
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. الإعدام شنقًا على طبيب تجميل شهير بتهمة اغتصاب شقيقة زوجته

عاجل: الذهب يواصل الانهيار.. أسعار الذهب اليوم 29 إبريل | تعرف على سعر عيار 21

عاجل| جامعة كولومبيا تمهل الطلبة المؤيدين للفلسطينيين حتى الثانية ظهرا لتفكيك اعتصامهم

اندلاع حريق في مصنع بمدينة نصر

بيراميدز يفقد جهود 3 لاعبين أمام إنبي بدوري "نايل"

عروض بيم في شم النسيم 2024 بالخصومات والتخفيضات القوية

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي اليوم الإثنين 29-4-2024

موقف ليفربول من رحيل محمد صلاح "مفاجأة مدوية"