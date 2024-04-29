طريقة تحضير طاجن العكاوي الأصيل .. أكلات مصرية

يعتبر طاجن العكاوي من أشهر الأطباق الشعبية المصرية، التي تمتد جذورها إلى آلاف السنين، طاجن العكاوي المميز يحمل في طياته رائحة التراث والعادات المصرية الأصيلة، ويتربع على مائدة معظم العائلات المصرية في المناسبات والأعياد، خاصة عيد الأضحى المبارك.

طاجن العكاوي



طاجن العكاوي غني بالنكهات، وهو عبارة عن لحم بقري مطهو مع الخضروات والتوابل المميزة في طاجن من الطين التقليدي، يشتهر بقوامه السميك وطعمه الشهي الذي لا يقاوم، بالإضافة إلى محتواه العالي من البروتينات والعناصر الغذائية المفيدة للجسم.



فوائد طاجن العكاوي الصحية



بفضل مكوناته الطبيعية من اللحوم والخضروات، يعتبر طاجن العكاوي خزان للعديد من الفوائد الصحية، حيث يزود الجسم بالبروتينات العالية الجودة والألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية، كما يمنحك الطاقة والشعور بالشبع لفترة طويلة بعد تناوله.

مكونات طاجن العكاوي

لحم بقري (العكاوي) مقطع

4 حبات بصل مقطعة

4 حبات فلفل ملون مقطعة

4 حبات طماطم مبشورة

3 فصوص ثوم مفرومة

3 ملاعق كبيرة زبدة

ملعقة زيت نباتي

ورقتا لاورا

2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات لحم



طريقة تحضير طاجن العكاوي الأصيل



طاجن العكاوي هو واحد من أشهر الأطباق التراثية المصرية التي لا يمكن تفويتها، يتميز بنكهته الشهية المميزة التي تأتي من مزيج اللحم والخضروات مع البهارات والتوابل العربية، هذه الوصفة الأصيلة ستمنحك تجربة طهي طاجن العكاوي بالطريقة التقليدية التي كانت تعدها جداتنا.

اغسلي قطع لحم العكاوي جيدا وصفيها من الماء.

في قدر كبير على نار عالية، سخني الزبدة والزيت معا، ثم رصي قطع اللحم وقلبيها حتى تكتسب لون ذهبي من جميع الجوانب.

أضيفي الفلفل الأسود، ورق اللاورا، والبهارات إلى اللحم وقلبي جيدا لمدة 5 دقائق.

أضيفي البصل المقطع والثوم المفروم وقلبي حتى يفوح عبير الثوم ويذبل البصل، ثم أضيفي الطماطم المبشورة.

صبي نحو كوبين من الماء المغلي واتركي المزيج حتى يغلي، ثم خففي النار واتركيه حتى ينضج اللحم تماما، وأخيرا تبليه بالملح.

انقلي المزيج إلى طاجن فخاري وضعيه في الفرن لمدة ربع ساعة، ثم شغلي وظيفة الشواية لدقيقتين لتحميره حسب رغبتك.

قدمي طاجن العكاوي الشهي مع الأرز بالشعيرية أو الفتة المصرية التقليدية.