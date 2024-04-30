طوكيو تكرم وزير الخارجية الأسبق ومدرس اللغة اليابانية بوسام إمبراطور اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية عن تتويج الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتور كرم خليل، وكيل كلية اللغات والترجمة، وأستاذ ورئيس قسم اللغة اليابانية بجامعة الأهرام الكندية بوسام جلالة الإمبراطور الياباني، تقديرًا لمساهماتهم البارزة في تعزيز العلاقات وتوطيد أواصر الصداقة بين اليابان ومصر.

وحاز الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية على وسام الشمس المشرقة - نجم ذهبي وفضي.

فيما حز الدكتور كرم خليل، وكيل كلية اللغات والترجمة، وأستاذ ورئيس قسم اللغة اليابانية بجامعة الأهرام الكندية على وسام الشمس المشرقة - أشعة ذهبية مع وشاح للعنق.

وفيما يتعلق بالدكتور نبيل العربي، فقد عمل كوزير لخارجية مصر في عام 2011، ثم أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية بدايةً من نفس العام وحتى عام 2016، حيث ساهم في تعزيز العلاقات اليابانية – المصرية والعلاقات بين اليابان وجامعة الدول العربية. وفي عام 2013، قام الدكتور نبيل العربي بالتشاور والتنسيق بشأن مذكرة التعاون الياباني – العربي مع وزير خارجية اليابان آنذاك كيشيدا فوميو، رئيس وزراء اليابان حاليًا، ثم التوقيع على إبرامها معه، مما ساهم في وضع الأساس لتحقيق قفزة ملحوظة في العلاقات اليابانية – العربية، ومواصلة المنتدى الاقتصادي الياباني – العربي وعقد الدورة الأولى من الحوار السياسي الياباني – العربي فيما بعد، عام 2017.

حيث تقرر تتويجه بوسام الشمس المشرقة - نجم ذهبي وفضي، تقديرًا لهذه الإنجازات البارزة.

أما فيما يتعلق بالدكتور كرم خليل، فقد كان له باع طويل في تعليم اللغة اليابانية في مصر على مدى فترة طويلة، بدايةً من عام 1985 وحتى يومنا هذا، قدم خلالها مساهمات بارزة في التعاون الأكاديمي بين اليابان ومصر، وذلك من خلال عمله بالتدريس في قسم اللغة اليابانية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وبرنامج اللغة اليابانية قسم اللغات الآسيوية والترجمة، كلية اللغات والترجمة جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، وقسم اللغة اليابانية بكلية الألسن بجامعة عين شمس، وقسم اللغة اليابانية بكلية الألسن بجامعة أسوان، وقسم اللغة اليابانية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأهرام الكندية وغيرها.

حيث تقرر تتويجه بوسام الشمس المشرقة - أشعة ذهبية مع وشاح للعنق، تقديرًا لهذه الإنجازات البارزة.

وتقدم السفير أوكا، سفير اليابان لدى مصر بالشكر والتقدير تجاه ما قام به الدكتور نبيل العربي، والدكتور كرم خليل من إنجازات ومساهمات.

كما أعرب عن سعادته لرؤية العلاقات اليابانية – المصرية تحرز تقدمًا من خلال ما تقوم به السفارة اليابانية من أنشطة بالتعاون مع الأصدقاء المصريين، معلنا أن سفارة اليابان لدى مصر ستواصل بذل قصارى جهدها من أجل المزيد من تنمية العلاقات اليابانية – المصرية في المستقبل أيضًا.