تعتبر فيراري واحدة من أبرز العلامات التجارية في عالم صناعة السيارات الفاخرة والرياضية. تأسست في عام 1939 من قبل إنزو فيراري، ومنذ ذلك الحين أصبحت فيراري رمزًا للأداء العالي والتصميم المذهل.

سيارات فيراري.. أسطورة السرعة والفخامة "تعرف عليها"

أفضل سيارات فيراري:

1. فيراري 488 GTB:

- تُعتبر 488 GTB واحدة من أفضل السيارات التي أنتجتها فيراري.

- تتميز بمحرك V8 سعة 3.9 لتر يولد قوة تصل إلى 661 حصان.

- تتمتع بأداء استثنائي وتسارع سريع، مما يجعلها سيارة مثالية لمحبي القيادة الرياضية.

2. فيراري F8 Tributo:

- تمثل F8 Tributo الجيل الجديد من سيارات فيراري الرياضية.

- تتميز بمحرك V8 سعة 3.9 لتر يولد قوة تصل إلى 710 حصان.

- تتمتع بتصميم ديناميكي وأداء قوي يجعلها تنافسية على الطرق والحلبات على حد سواء.

3. فيراري Portofino:

- تُعتبر Portofino من السيارات الرياضية الفاخرة التي تقدمها فيراري.

- تتميز بمحرك V8 سعة 3.9 لتر يولد قوة تصل إلى 592 حصان.

- تتمتع بتصميم جذاب وراحة داخلية فاخرة مما يجعلها سيارة مثالية للقيادة اليومية والرحلات الطويلة.

4. فيراري SF90 Stradale:

- تمثل SF90 Stradale أول سيارة هجينة من فيراري.

- تتميز بمحرك V8 توربو مشحون بسعة 4.0 لتر بالإضافة إلى ثلاثة محركات كهربائية تضيف قوة إضافية.

- توفر أداءً مذهلًا مع قوة إجمالية تبلغ 986 حصان وتسارع رهيب.

تتميز سيارات فيراري بالتصميم الفريد والأداء العالي والتكنولوجيا المتطورة، مما يجعلها محط اهتمام عشاق السرعة والفخامة حول العالم.