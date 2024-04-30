تصالح مخالفات البناء.. "الإجراءات والمتطلبات"

مع اقتراب موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء، أكد مصدر حكومي أنه بعد قبول التصالح، يجب الالتزام بمتطلبات واشتراطات البناء في أعمال الإحلال والتجديد واستكمال البناء.

وتشمل هذه المتطلبات الارتفاع الأقصى المسموح به للمنطقة، وعرض الشارع، وقوة الأساسات الإنشائية للمبنى، كما يجب الحصول على ترخيص بناء لتلك الأعمال بعد قبول التصالح.

وأوضح المصدر أن قانون التصالح الجديد يتيح فرصة تقنين وضع مخالفات البناء المتنوعة، مثل التعدي على خط التنظيم، وتجاوز قيود الارتفاع، وتغيير الاستخدام، والبناء خارج الحيز العمراني، والمباني ذات الطابع المعماري المتميز.

وأشار المصدر إلى أنه يتم حاليًا تدريب العاملين على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تعزيز فهمهم لتفاصيل القانون الجديد وتسهيل العملية على المواطنين وتجاوز أي عقبات محتملة.

وأكد أنه من المهم على المواطنين تقديم طلبات التصالح بأسرع وقت ممكن بعد فتح باب التصالح، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لإنجاز الملف.

وسيتم معالجة هذه الطلبات بسرعة للقبول أو الرفض. كما سيتم فتح باب التقديم في جميع المحافظات، ويتم تشكيل لجان مختصة لفحص الطلبات.