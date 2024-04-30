إمام: شعبية الأهلي والزمالك متساوية..ومحمد صلاح أسطورة مصر الوحيدة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكد حازم إمام الصغير، نجم الزمالك السابق، أن إمام عاشور لم يقدم مع الأهلي نصف مستواه الذي كان يقدمه مع القلعة البيضاء.

وقال إمام فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "هناك توجه بإبعاد لاعبي الزمالك عن الإعلانات وأستغرب من هذا الأمر، وأتمنى استمرار المجلس الحالي".

وأضاف: "شعبية الأهلي والزمالك في مصر متساوية، ومحمد صلاح لا يقارن بأى لاعب مصري عبر التاريخ مع احترامي لكابتن حسن شحاتة ومحموك الخطيب"

ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. حسين لبيب يكشف حقيقة رحيل ثنائي الزمالك

عاجل:- الجيش الأمريكي ينشر الصور الأولى للرصيف العائم في غزة

عاجل| "لو خدت لقاح أسترازينكا".. متى تظهر أعراض الآثار الجانبية؟

حسين لبيب: عواد وزيزو مكملين في الزمالك.. وفتوح بقى شخص تاني

أول تعليق من حسين لبيب بشأن نتائج ألعاب الصالات في الزمالك

حسين لبيب: شيكابالا أحد أعظم كباتن نادي الزمالك عبر التاريخ

حسين لبيب يكشف مفاجأة عن هدفي الزمالك الثاني والثالث ضد دريمز

حسين لبيب يهاجم مجلس الزمالك السابق بسبب الديون