إمام: شعبية الأهلي والزمالك متساوية..ومحمد صلاح أسطورة مصر الوحيدة



أكد حازم إمام الصغير، نجم الزمالك السابق، أن إمام عاشور لم يقدم مع الأهلي نصف مستواه الذي كان يقدمه مع القلعة البيضاء.

وقال إمام فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "هناك توجه بإبعاد لاعبي الزمالك عن الإعلانات وأستغرب من هذا الأمر، وأتمنى استمرار المجلس الحالي".

وأضاف: "شعبية الأهلي والزمالك في مصر متساوية، ومحمد صلاح لا يقارن بأى لاعب مصري عبر التاريخ مع احترامي لكابتن حسن شحاتة ومحموك الخطيب"