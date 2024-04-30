أسعار الذهب في السوق اليوم

تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بعد آخر انخفاض، حيث شهد عيار 21 الأكثر تداولًا انخفاضًا بنحو 10 جنيهات.

وتقدم الشعبة العامة للذهب أحدث الأسعار لمختلف عيارات الذهب.

أسعار الذهب اليوم



1. عيار 24: سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3531.4 جنيه.

2. عيار 21: سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3090 جنيهًا.

3. عيار 18: سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2648.6 جنيه.

4. الجنيه الذهب: سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24720 جنيهًا.

5. أوقية الذهب عالميًا: استقر سعر أوقية الذهب عالميًا عند 2336.5 دولار.



تظهر هذه الأسعار الانخفاض الطفيف في أسعار الذهب مقارنة بالجلسات السابقة، والتي قد تعكس حالة من الترقب والتحفظ لدى المستثمرين.