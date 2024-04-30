تراجع أسعار بيض المائدة.. بشرى سارة للمستهلكين

أعلن أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، عن تراجع أسعار بيض المائدة بنسبة تتراوح بين 30% و40%. وفي مداخلته ببرنامج "الحياة اليوم"، أوضح نبيل أن هذا التراجع يعود إلى دخول دورات إنتاج جديدة، معتبرًا أن الوضع سيتحسن خلال شهر أكتوبر، مع انخفاض تكلفة كرتونة البيض بشكل كبير.



- تراجعت أسعار بيض المائدة بنسبة تتراوح بين 30% و40%، حيث وصل سعر كرتونة البيض إلى 140:150 جنيهًا بحد أقصى، مقارنة بـ 180:190 جنيهًا.

- السبب وراء هذا التراجع يعود إلى دخول دورات إنتاج جديدة، حيث يتم تحديد سعر التكلفة على أساس الإنتاج.

- ازدياد المعروض من بيض المائدة يؤدي مباشرة إلى انخفاض الأسعار، دون الحاجة إلى حملات مقاطعة أو أية تدخلات آخرى، نظرًا لاستدامة توافر الأعلاف.

- توقعات بتحسن الوضع خلال شهر أكتوبر، مع انخفاض كبير في تكلفة كرتونة البيض مع زيادة الإنتاج.