حازم إمام: معدن لاعبي الزمالك يظهر في الأوقات الصعبة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكد حازم إمام الصغير، نجم الزمالك السابق، أن معدن لاعبي الفريق الأبيض يظهر في الأوقات الصعبة بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية.

وقال إمام فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الإعلام أكد قبل مباراة دريمز بأن الزمالك سيخرج من البطولة وكأنه ليس فريق مصري ولكن اللاعبين كانوا رجالا وأثبتوا تفوقهم".

وأضاف: "لاعبو الزمالك قدموا مباراة كبيرة وأحرجوا الإعلام الذي تحدث عنهم وأكد اقترابهم من عدم التأهل لنهائي الكونفدرالية".

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