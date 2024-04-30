جامعة عين شمس تحصل على اعتماد لبرنامجي اللغة الألمانية والروسية في كلية الألسن

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلنت أ.د. سلوى رشاد - عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس- صدور قرار اعتماد برنامجي اللغة الألمانية وآدابها واللغة الروسية وآدابها بتاريخ 24/4/2024 من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لينضم البرنامجان إلى باقة البرامج المعتمدة بكلية الألسن والتي يصل عددها حاليا إلى 11 برنامجًا معتمدًا في مرحلة الليسانس وذلك اتساقا مع أولويات الكلية الاستراتيجية في تطوير البرامج الدراسية والمقررات واستيفاء متطلبات سوق العمل والحصول على الاعتماد بنظام البرامج. 
لذا تتوجه الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد،  بالتهنئة والشكر للسادة الوكلاء ورؤساء الأقسام  وإدارة البرنامجين ووحدة ضمان الجودة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإدارات والوحدات الداعمة للبرامج الدراسية وكل من ساهم وشارك في حصول البرامج على الاعتماد.
جدير بالذكر أن أ. د. سلوى رشاد،  عميد الكلية استقبلت في الفترة من 21 وحتى 24 إبريل 2024 زيارتين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لبرامج اللغة العبرية واللغة الفارسية واللغة التركية حيث شملت الزيارة الميدانية لقاءات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري إلى جانب لقاء الأطراف المجتمعية وخريجي البرنامجين وملاحظة الأنشطة التعليمية إلى جانب تفقد قاعات الدرس والمعامل وقاعات الاختبارات الإلكترونية والمكتبة وأماكن ممارسة الأنشطة الطلابية وأعمال التطوير الحالية بالكلية مثل الانتهاء من إحلال وتجديد دور الجهاز الإداري وتركيب محولات كهربائية جديدة بالكلية.

عين شمس جامعة عين شمس اللغة الألمانية اللغة الروسية كلية الألسن بجامعة عين شمس

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